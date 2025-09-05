Τζόρτζιο Αρμάνι: Η κληρονομιά του στον αθλητισμό και οι φανέλες της Νάπολι

Ο κόσμος της μόδας και του αθλητισμού θρηνεί τον χαμό του Τζόρτζιο Αρμάνι, ο οποίος απεβίωσε την Πέμπτη σε ηλικία 91 ετών. Ο Ιταλός σχεδιαστής και δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας άφησε πίσω του μια τεράστια κληρονομιά, επηρεάζοντας όχι μόνο την παγκόσμια μόδα, αλλά και τον χώρο του αθλητισμού.

Ο Αρμάνι υπήρξε επί πολλά χρόνια μεγαλομέτοχος της Ολίμπια Μιλάνο, επενδύοντας εκατομμύρια για να την οδηγήσει στην κορυφή. Η επιρροή του όμως επεκτάθηκε και στο ποδόσφαιρο. Ο οίκος μόδας του, εκτός από την εθνική ομάδα της Ιταλίας, ντύνει από το 2021 τους πρωταθλητές της Serie A, τη Νάπολι.

Giorgio Armani’s legacy will live on and off the pitch. His collaboration with the Italian National Team for the 2020 Euros and Napoli’s jersey made a statement.



Earlier this year, a collaboration with Juventus was announced to dress their Men’s team for the upcoming two… pic.twitter.com/Zg2Ybq2bU4 — DAZN Football (@DAZNFootball) September 4, 2025

Ο ίδιος ο Αρμάνι είχε αναφέρει σε συνέντευξή του στο περιοδικό GQ πριν από τέσσερα χρόνια ότι η συνεργασία αυτή ήταν ιστορική. Είχε δηλώσει πως επέλεξε τα χρώματα με βάση το ένστικτό του, δημιουργώντας τρεις εντυπωσιακές εμφανίσεις για την ομάδα. «Προτιμώ ήρεμα χρώματα... πάντα ακολουθώ το ένστικτό μου, το ένστικτο της καρδιάς μου και το γούστο μου», είχε πει.

Ειδικότερα για την απόχρωση του μπλε, ο σχεδιαστής είχε δηλώσει πως η επιλογή του ήταν ένας φόρος τιμής στον Ντιέγκο Μαραντόνα, αλλά και στο επίσημο χρώμα του συλλόγου. «Επέλεξα μια πιο απαλή εκδοχή, που να συνδέεται οργανικά με ό,τι έχει κάνει η Νάπολι στο παρελθόν», είχε εξηγήσει.

Eurokinissi

Παράλληλα, είχε εκφράσει τον θαυμασμό του για την πόλη της Νάπολης: «Είναι μια πόλη γεμάτη ενέργεια και ζωή, γεμάτη υπέροχους ανθρώπους... Πάντα με γοήτευαν οι έντονες αντιθέσεις της, τα λαμπερά της χρώματα και ο πλούτος και η πολυπλοκότητα της πολιτιστικής της κληρονομιάς».

Η συνεργασία του Τζόρτζιο Αρμάνι με τη Νάπολι αποτελεί ακόμα ένα παράδειγμα της βαθιάς σχέσης του σχεδιαστή με τον αθλητισμό, καθώς η κληρονομιά του θα παραμείνει ζωντανή τόσο στις πασαρέλες όσο και στα γήπεδα.