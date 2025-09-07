Κηδεία Giorgio Armani: Το απόγευμα της Δευτέρας η ιδιωτική τελετή

Χιλιάδες άνθρωποι, καθώς και σχεδιαστές μόδας, πολιτικοί, επιχειρηματίες και επίσημοι, απέτισαν τον τελευταίο τους φόρο τιμής στον Τζιόρτζιο Αρμάνι στην ταφική κάμαρα που στήθηκε στο Μιλάνο. Η κηδεία του Ιταλού σχεδιαστή μόδας έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα σε μια ιδιωτική τελετή στη Ριβάλτα της Πιατσέντσα.



Περισσότεροι από 15 χιλιάδες άνθρωποι έφτασαν από όλη την Ιταλία στο Μιλάνο για να αποτίσουν τον τελευταίο τους φόρο τιμής στον Τζιόρτζιο Αρμάνι κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.



Η νεκρική αίθουσα για τον σχεδιαστή, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 91 ετών την Πέμπτη, στήθηκε στο Θέατρο Armani, τον χώρο όπου πραγματοποιούνται οι επιδείξεις Prêt-à-porter του οίκου μόδας που ιδρύθηκε πριν από πενήντα χρόνια.



Ποιοι τον αποχαιρέτησαν

Το Σάββατο, περισσότεροι από έξι χιλιάδες άνθρωποι μπήκαν στο θέατρο, το οποίο ήταν στολισμένο με κεριά και λευκά τριαντάφυλλα, μεταξύ των οποίων ο δήμαρχος του Μιλάνου και η σχεδιάστρια μόδας Ντονατέλα Βερσάτσε. Την Κυριακή, η ουρά για να μπει κανείς στην αίθουσα ξεκίνησε στις επτά το πρωί.



Πηγή: ANSA

Για να αποχαιρετήσουν τον Αρμάνι έφτασαν επίσης οι σχεδιαστές μόδας Luisa Lusardi της Max Mara, Santo Versace, Dean και Dan Caten της Dsquared2 και ο πρόεδρος της Λομβαρδίας, Attilio Fontana, ο οποίος περιέγραψε τον σχεδιαστή ως «μια εξαιρετική προσωπικότητα της Λομβαρδίας, ένα ιδιοφυές μυαλό και έναν σπουδαίο επιχειρηματία». Ακολούθησαν η υπουργός Πανεπιστημίων και Έρευνας, Άννα Μαρία Μπερνίνι, και ο επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης της Νάπολι, Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις. Με τη μάρκα EA7, ο Αρμάνι σχεδίασε τις στολές της ποδοσφαιρικής ομάδας. Μαζί με τους απλούς ανθρώπους, παρευρέθηκαν πολλές προσωπικότητες του θεάματος και του αθλητισμού, όπως η Ιζαμπέλα Φερράρι, η Αφέφ Τζινέν, η Κριστίνα Παρόντι, η Φεντερίκα Πελεγκρίνι και ο Μάρκο Ταρντέλι.



Άνθρωποι από όλη την Ιταλία έφτασαν για να αποχαιρετήσουν τον Αρμάνι



«Πάντα ξεχώριζε για την κομψότητα, το στυλ και, πάνω απ' όλα, την απλότητα του, τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετώπιζε κάθε γεγονός, με απόλυτο σεβασμό για όλους όσοι δούλευαν για αυτόν, και νομίζω ότι πρέπει να είναι παράδειγμα για εμάς, για όλους μας, για την Ιταλία, για το μέλλον. Πρέπει να τον θυμόμαστε πάντα για την απίστευτη ικανότητά του να είναι σπουδαίος στην απλότητά του», δήλωσε ο κάτοικος του Μιλάνου Κριστιάν Μονκάδα.



Πηγή: ANSA

Για τον Alfonso Di Gennaro, που ήρθε από το Τορίνο, ο Armani «είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος». «Είμαστε πελάτες του όλη μας τη ζωή. Ήρθα ειδικά από το Τορίνο για να τον αποχαιρετήσω. Είχα επίσης την ικανοποίηση να τον γνωρίσω προσωπικά. Του ζήτησα να υπογράψει στο χέρι της γυναίκας μου και μετά το έκανα τατουάζ. Τι καλύτερο από αυτό; Είναι λοιπόν σωστό να έρθω εδώ και να τον αποχαιρετήσω. Το αξίζει πραγματικά. Το αξίζει πραγματικά».



Κηδεία στη Ριβάλτα ντι Γκατσόλα



Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της Δευτέρας σε ιδιωτική τελετή στο χωριό Ριβάλτα ντι Γκατσόλα, στην επαρχία Πιατσέντσα, και θα ταφεί στο οικογενειακό παρεκκλήσι όπου έχουν ήδη ταφεί η μητέρα του Μαρία, ο πατέρας του Ούγκο και ο αδελφός του Σέρτζιο, όπως μεταδίδει το Euronews.



Το χωριό θα είναι πλήρως οχυρωμένο για την περίσταση. Σύμφωνα με το πρακτορείο Ansa, ο Αρμάνι βρισκόταν συχνά στη Ριβάλτα για να επισκεφθεί τον οικογενειακό τάφο, αλλά και για να φάει «τορτέλι κον λα κόδα» στο Locanda del Falco.



Το Μιλάνο θα υποδεχτεί ξανά τον «βασιλιά Τζιόρτζιο» στις 28 Σεπτεμβρίου, με την ευκαιρία της επίδειξης μόδας για τον εορτασμό των 50 χρόνων του οίκου μόδας. Η εκδήλωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Palazzo Brera.