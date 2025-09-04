Πέθανε ο «βασιλιάς της μόδας» Τζόρτζιο Αρμάνι

Την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα, Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου, ο σπουδαίος σχεδιαστής μόδας, Τζόρτζιο Αρμάνι, σε ηλικία 91 ετών.

Ο σχεδιαστής είχε κλείσει τα 91 μόλις στις 11 Ιουλίου. Δίπλα του ήταν η οικογένειά του και ο Λέο Ντελ’ Όρκο, ο σύντροφός του τα τελευταία είκοσι χρόνια. Πρόκειται για έναν από τους πλέον επιδραστικούς σχεδιαστές μόδας του 20ού και του 21ου αιώνα.

«Ο δημιουργός, ιδρυτής και κινητήριος δύναμη πίσω από την εταιρεία Giorgio Armani έφυγε ήσυχα από τη ζωή, περιτριγυρισμένος από τους αγαπημένους του. Δούλευε μέχρι τις τελευταίες του ημέρες και αφιέρωσε τη ζωή του στην εταιρεία που δημιούργησε, στα σχέδιά του και στα διάφορα project που ξεκίνησε», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση για τον θάνατό του.

Η σορός θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα από το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου έως την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, από τις 9:00 έως τις 18:00, στο Μιλάνο, στην οδό Bergognone 59, στο Armani/Teatro. Κατόπιν ρητής επιθυμίας του κυρίου Αρμάνι, η κηδεία θα τελεστεί σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Ο κόσμος της μόδας θρηνεί την απώλεια του «βασιλιά της μόδας», ενός ανθρώπου που άφησε το αποτύπωμά του στην παγκόσμια βιομηχανία Τα συλλυπητήριά τους εξέφρασαν και άνθρωποι του πολιτικού κόσμου, με τον Ιταλό υπουργό Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, να αποχαιρετά τον θρυλικό σχεδιαστή με συγκινητικά λόγια. Ειδικότερα, σε ανάρτησή του στα social media έγραψε: «Πέθανε ο Τζιόρτζιο Αρμάνι, ένα διαχρονικό ταλέντο και πρεσβευτής του Made in Italy σε ολόκληρο τον κόσμο. Ένας οραματιστής της μόδας, εκλεπτυσμένος εκφραστής της κομψότητας και της ομορφιάς της χώρας μας. Η ζωή και το έργο του αποτελούν μια εξαιρετική ιστορία επιτυχίας. Στεκόμαστε σήμερα στο πλευρό της οικογένειάς του, ευγνώμονες για το απαράμιλλο στυλ που χάρισε στην Ιταλία και στον κόσμο».

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι ταυτίστηκε με το μοντέρνο ιταλικό στυλ και την κομψότητα. Συνδύαζε το ταλέντο του σχεδιαστή με την οξυδέρκεια ενός επιχειρηματία, διευθύνοντας μια εταιρεία με ετήσιο τζίρο περίπου 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ.

Μερικές εβδομάδες νωρίτερα, λίγο πριν από τα 91α γενέθλιά του, μια πνευμονική λοίμωξη τον είχε αναγκάσει να νοσηλευθεί και να αναρρώσει στο σπίτι του στη via Borgonuovo στο Μιλάνο, γεγονός που τον οδήγησε – κάτι σπάνιο για εκείνον – να απουσιάσει από την επίδειξη της καλοκαιρινής του συλλογής τον Ιούνιο. Την προηγούμενη χρονιά είχε αντιμετωπίσει άλλο πρόβλημα υγείας, το οποίο ξεπέρασε, και μάλιστα τρεις ημέρες μετά την έξοδό του από το νοσοκομείο είχε θελήσει να χαιρετίσει τους καλεσμένους του μετά τα σόου.

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι είχε γεννηθεί στην Πιατσέντσα στις 11 Ιουλίου του 1934. Ήταν το μικρότερο από τα τρία παιδιά της οικογένειάς του.