«Τρίζει» η καρέκλα του Αμορίμ στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ- Το φαβορί για να τον αντικαταστήσει

Το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου έλαβε τέλος η θητεία του Γκράχαμ Πότερ στη Γουέστ Χαμ, ωστόσο ο Άγγλος προπονητής φαίνεται πως δεν θα μείνει για πολύ καιρό χωρίς ομάδα. Σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα, ο 50χρονος βρίσκεται ανάμεσα στις πρώτες επιλογές της διοίκησης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για να αναλάβει τα ηνία, αν αποχωρήσει ο Ρούμπεν Αμορίμ.









Ο Πορτογάλος τεχνικός της Γιουνάιτεντ περνάει περίοδο πίεσης, καθώς τα αποτελέσματα δεν δικαιώνουν τις προσδοκίες. Η ομάδα έχει συγκεντρώσει μόλις 34 βαθμούς σε 33 αγωνιστικές και δεν έχει καταφέρει να χτίσει ένα σερί νικών, γεγονός που εντείνει τη δυσαρέσκεια των φιλάθλων αλλά και των ιθυνόντων του συλλόγου. Έτσι, η προοπτική αλλαγής στον πάγκο είναι πλέον ορατή.



Ο Πότερ, που έχει διαγράψει πορεία σε Έστερσουντ, Μπράιτον και Τσέλσι πριν μετακομίσει στο Λονδίνο για τη Γουέστ Χαμ, διαθέτει σημαντική εμπειρία από την Premier League. Αυτό το στοιχείο φαίνεται να λειτουργεί υπέρ του, καθώς η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αναζητά έναν τεχνικό που θα μπορέσει να σταθεροποιήσει την ομάδα και να επαναφέρει την ανταγωνιστικότητα.





Man Utd are reportedly considering Graham Potter as a surprise replacement should Ruben Amorim leave 👀#MUFC — BBC Sport (@BBCSport) September 28, 2025





Στην ίδια λίστα υποψηφίων φέρεται να βρίσκεται και ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ, ωστόσο το όνομα του Πότερ είναι αυτό που ξεχωρίζει προς το παρόν. Αν τελικά οι «κόκκινοι διάβολοι» αποφασίσουν να προχωρήσουν σε αλλαγή προπονητή, ο πρώην τεχνικός των Μπράιτον και Τσέλσι μοιάζει έτοιμος να επιστρέψει άμεσα στους πάγκους και να αναλάβει ένα από τα μεγαλύτερα πρότζεκτ της καριέρας του.