Επίσημο: Αυτή είναι η νέα ομάδα του Νούνο Εσπίριτο Σάντο

Ο πρώην προπονητής της Νότιγχαμ Φόρεστ, τον οποίο διαδέχτηκε ο Άγγελος Ποστέκογλου, βρήκε τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του. Ο Πορτογάλος προπονητής είναι ο νέος προπονητής της Γουέστ Χάμ.

Nuno replaces Potter at West Ham 🔄 pic.twitter.com/Kwmrj9vhfJ — Premier League (@premierleague) September 27, 2025

Ο 51χρονος προπονητής υπέγραψε 3ετές συμβόλαιο με τα «σφυριά» και έρχεται να αντικαταστήσει τον Γκρέιχαμ Πότερ, καθώς ο Βρετανός προπονητής σε έξι παιχνίδια στην Πρέμιερ Λίγκ είχε πέντε ήττες και μόλις μια νίκη.