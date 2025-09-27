Επίσημο: Αυτή είναι η νέα ομάδα του Νούνο Εσπίριτο Σάντο
΄Δεν φέυγει απο Αγγλία ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο καθώς βρήκε την νέα του ομάδα και αυτή είναι στο νησί και στην Πρέμιερ Λίγκ.
Ο πρώην προπονητής της Νότιγχαμ Φόρεστ, τον οποίο διαδέχτηκε ο Άγγελος Ποστέκογλου, βρήκε τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του. Ο Πορτογάλος προπονητής είναι ο νέος προπονητής της Γουέστ Χάμ.
Nuno replaces Potter at West Ham 🔄 pic.twitter.com/Kwmrj9vhfJ— Premier League (@premierleague) September 27, 2025
Ο 51χρονος προπονητής υπέγραψε 3ετές συμβόλαιο με τα «σφυριά» και έρχεται να αντικαταστήσει τον Γκρέιχαμ Πότερ, καθώς ο Βρετανός προπονητής σε έξι παιχνίδια στην Πρέμιερ Λίγκ είχε πέντε ήττες και μόλις μια νίκη.
West Ham United is delighted to announce the appointment of Nuno Espírito Santo as the Club’s new men’s Head Coach. 🤝— West Ham United (@WestHam) September 27, 2025