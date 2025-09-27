Σπορ Ποδόσφαιρο Premier League Γουέστ Χαμ Νότιγχαμ Φόρεστ

Επίσημο: Αυτή είναι η νέα ομάδα του Νούνο Εσπίριτο Σάντο

΄Δεν φέυγει απο Αγγλία ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο καθώς βρήκε την νέα του ομάδα και αυτή είναι στο νησί και στην Πρέμιερ Λίγκ.

ΑΠΕ ΜΠΕ
ΑΠΕ ΜΠΕ
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ο πρώην προπονητής της Νότιγχαμ Φόρεστ, τον οποίο διαδέχτηκε ο Άγγελος Ποστέκογλου, βρήκε τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του. Ο Πορτογάλος προπονητής είναι ο νέος προπονητής της Γουέστ Χάμ.

Ο 51χρονος προπονητής υπέγραψε 3ετές συμβόλαιο με τα «σφυριά» και έρχεται να αντικαταστήσει τον Γκρέιχαμ Πότερ, καθώς ο Βρετανός προπονητής σε έξι παιχνίδια στην Πρέμιερ Λίγκ είχε πέντε ήττες και μόλις μια νίκη.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Ποδόσφαιρο Premier League Γουέστ Χαμ Νότιγχαμ Φόρεστ

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader