Premier League: Καταιγιστική η Τσέλσι διέσυρε με 5-1 τη Γουέστ Χαμ και πήρε την πρώτη της νίκη

Η Τσέλσι έκανε ότι ήθελε μέσα στο γήπεδο, σκόρπισε με 5-1 τη Γουέστ Χαμ στο «London Stadium» και πανηγύρισε το πρώτο της τρίποντο στη σεζόν αφήνοντας πίσω της την ισοπαλία της πρεμιέρας (0-0) με την Κρίσταλ Πάλας.

Από την άλλη πλευρά η Γουέστ Χαμ, ηττήθηκε για δεύτερο διαδοχικό παιχνίδι μετά την ήττα (3-0) από τη Σάντερλαντ στην πρεμιέρα και η σεζόν για τα «σφυριά» φαίνεται πως έχει ξεκινήσει πολύ άσχημα.

Το ματς

Οι γηπεδούχοι ήταν εκείνοι που δημιούργησαν την πρώτη ευκαιρία στο ματς, καταφέρνοντας μάλιστα να πάρουν και το προβάδισμα με τον Λούκας Πακετά να πιάνει μια οβίδα, έξω από την περιοχή και να στέλνει τη μπάλα στο παραθυράκι του Σάντσες για το 1-0 μόλις στο 6ο λεπτό. Η απάντηση των φιλοξενούμενων ήρθε επτά λεπτά αργότερα, όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ ο Κουκουρέγια, από το πρώτο δοκάρι έκανε κεφαλιά πάσα στον Ζοάο Πέδρο και ο Βραζιλιάνος με δεύτερη κεφαλιά την έστειλε στα δίχτυα για το 1-1.

Οι «μπλε» συνέχιζαν να πιέζουν, βρίσκοντας και δεύτερο τέρμα που τους χάρισε το προβάδισμα με τον Ζοάο Πέδρο να γίνεται δημιουργούς από εκτελεστής και να σεντράρει για τον Πέδρο Νέτο, ο οποίος από κοντά έκανε το 1-2 και έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του. Η Τσέλσι ήθελε να πετύχει και άλλο γκολ για να σφραγίσει τη νίκη της και τα κατάφερε με τους παίκτες του Μαρέσκα να κρύβουν τη μπάλα και τον Εστεβάο να σερβίρει στον Έντσο Φερνάντες, με τον τελευταίο να μην δυσκολεύεται σε κενή εστία να κάνει το 1-3.

Οι φιλοξενούμενοι δεν σταμάτησαν εκεί και με την έναρξη του δευτέρου μέρους συνέχισαν με το πόδι... στο γκάζι και στο 54ο λεπτό έπειτα από τραγική έξοδο του Χέρμανσεν, στην εκτέλεση κόρνερ των «μπλε» ο Καϊσέδο έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-4. Τέσσερα λεπτά αργότερα ξανά σε εκτέλεση κόρνερ, ο γκολκίπερ της Γουέστ Χαμ έκανε πάλι λάθος έξοδο και ο Τσαλόμπα από κοντά διαμόρφωσε το τελικό 1-5.

Οι ενδεκάδες

Τσέλσι: Σάντσες, Μάλο Γκούστο, Ανταραμπιόγιο, Τσαλόμπα, Κουκουρέγια, Έντσο Φερνάντες, Καϊσέδο, Νέτο, Πάλμερ, Ζοάο Πέδρο, Ντέλαπ

Γουέστ Χαμ: Χέρμανσεν, Τοντιμπό, Αγκέρ, Κίλμαν, Ντιούφ, Ουάν-Μπισάκα, Σούτσεκ, Γουόρντ Πράουζ, Πακετά, Φίλκρουγκ, Μπόουεν

