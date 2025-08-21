Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων: Το τρόπαιο της Τσέλσι στο Οβάλ Γραφείο του Τραμπ, εγείρει ερωτήματα

Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συνόδου κορυφής για την Ουκρανία στο Λευκό Οίκο, το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων τράβηξε τα βλέμματα. Στο Οβάλ Γραφείο, δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, το κύπελλο της Τσέλσι βρέθηκε σε περίοπτη θέση, προκαλώντας έκπληξη σε παρατηρητές και φωτορεπόρτερ.

President Donald J. Trump on the phone with President Putin in the Oval Office. pic.twitter.com/RkWReNAT2b — The White House (@WhiteHouse) August 19, 2025

Ο ίδιος ο Τραμπ δήλωσε στο DAZN ότι η FIFA του ζήτησε να κρατήσει το τρόπαιο για λίγο, ενώ εκείνος αστειεύτηκε ότι τελικά «θα μπορούσε να το κρατήσει για πάντα».

Σημειώνεται πως παρά τις δηλώσεις του, η FIFA διαθέτει τρεις εκδόσεις του τροπαίου: ένα αντίγραφο παραδόθηκε στην Τσέλσι, η αρχική έκδοση παραμένει στα κεντρικά της Ζυρίχης, ενώ ένα ακόμη αντίγραφο φέρεται να βρίσκεται στον Λευκό Οίκο.

Το περιστατικό σημειώνεται λίγες εβδομάδες μετά τη νίκη των «μπλε» επί της Παρί Σεν Ζερμέν στις 13 Ιουλίου, όταν ο Τραμπ είχε παραστεί στην τελετή απονομής. Με δεδομένο ότι οι ΗΠΑ θα φιλοξενήσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 μαζί με τον Καναδά και το Μεξικό, η παρουσία του τροπαίου στο Λευκό Οίκο μοιάζει συμβολική, ενισχύοντας την εικόνα των ΗΠΑ ως «φίλου του ποδοσφαίρου».