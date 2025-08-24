Ιστορική νίκη της Έβερτον στο νέο της γήπεδο κόντρα στη Μπράιτον - Ισόπαλες Νότιγχαμ και Πάλας

Ονειρικό ξεκίνημα για την Έβερτον στο μεγαλοπρεπές «Hill Dickinson Stadium»

Η Έβερτον βίωσε ένα ονειρικό απόγευμα, εγκαινιάζοντας το νέο της σπίτι, με μια σπουδαία νίκη 2-0 επί της Μπράιτον, σε ένα ιστορικό απόγευμα για τον σύλλογο και τους 60.000 φιλάθλους που δημιούργησαν μια μοναδική ατμόσφαιρα στο ολοκαίνουργιο γήπεδο.

Ο Ιλιμάν Εντιαγέ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής, καθώς το όνομά του θα μείνει για πάντα χαραγμένο στην ιστορία της Έβερτον. Ο Σενεγαλέζος επιθετικός έγινε ο παίκτης που σημείωσε το τελευταίο γκολ στο “Γκούντισον Παρκ” και παράλληλα ο πρώτος που σκόραρε στο νέο “Hill Dickinson Stadium”. Το ιστορικό αυτό γκολ ήρθε στο 23ο λεπτό, έπειτα από ασίστ του Τζακ Γκρίλις.

Iliman Ndiaye continues to write his name into Everton history. ⚽️ pic.twitter.com/SOZ4ARtSOY — Everton (@Everton) August 24, 2025

Στο δεύτερο ημίχρονο και συγκεκριμένα στο 52ο λεπτό, ο Γκάρνερ διαμόρφωσε το τελικό 2-0. Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να αντιδράσουν, αλλά ο Τζόρνταν Πίκφορντ ήταν εκεί. Ο Άγγλος τερματοφύλακας έπιασε το πέναλτι του Ντάνι Γουέλμπεκ στο 77ο λεπτό, επισφραγίζοντας το νικηφόρο ντεμπούτο της Έβερτον στο νέο της γήπεδο. Το παιχνίδι, που ξεκίνησε ως γιορτή, ολοκληρώθηκε με τον ίδιο πανηγυρικό τρόπο για τους γηπεδούχους.

Ο Σαρ σκόραρε για την Πάλας, ο Χάντσον-Οντόι απάντησε για τη Νότιγχαμ

Η πολυαναμενόμενη αναμέτρηση ανάμεσα στην Κρίσταλ Πάλας και τη Νότιγχαμ, που φέτος έχει αποκτήσει τον χαρακτήρα ντέρμπι λόγω της δικαστικής τους διαμάχης, έληξε ισόπαλη με σκορ 1-1. Οι δύο ομάδες, που βρίσκονται σε δικαστική διαμάχη για τη θέση στο Europa League μετά την απόφαση της UEFA να υποβιβάσει τους «Αετούς» στο Conference, μοιράστηκαν τους βαθμούς της ισοπαλίας, σε ένα αποτέλεσμα που κρίνεται πέρα για πέρα δίκαιο.

Το πρώτο ημίχρονο ανήκε στους γηπεδούχους. Η ομάδα του Όλιβερ Γκλάσνερ ανέβασε την απόδοσή της μετά το πρώτο ημίωρο και κατάφερε να πάρει το προβάδισμα στο 37ο λεπτό. Μετά από μια εξαιρετική ασίστ του Μουνιός, ο Σαρ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με ένα υπέροχο πλασέ, ανοίγοντας το σκορ.

Στο δεύτερο μέρος, η Νότιγχαμ αντέδρασε και βρήκε τον δρόμο προς την ισοφάριση. Ο Καλούμ Χάντσον-Οντόι ήταν ο σκόρερ, εξασφαλίζοντας τον βαθμό της ισοπαλίας για τους «Ρεντς», με τη Νότιγχαμ να έχει και δοκάρι στις καθυστερήσεις του αγώνα με τον Ιγκόρ Χεσούς. Το τελικό 1-1 αντικατοπτρίζει την εικόνα του αγώνα, με κάθε ομάδα να έχει από ένα καλό ημίχρονο.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής: