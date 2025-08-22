Νότιγχαμ Φόρεστ: «Τρίζει» η καρέκλα του Νούνο Εσπίριτο Σάντο - Φήμες για Ποστέκογλου

Η θέση του Νούνο Εσπίριτο Σάντο στον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστφαίνεται επισφαλής, καθώς η σχέση του με τη διοίκηση έχει επιδεινωθεί. Οι διαφωνίες αφορούν κυρίως τις μεταγραφικές επιλογές και την προετοιμασία του ρόστερ, με αποτέλεσμα να επικρατεί ένταση στην ομάδα.

Ο Πορτογάλος προπονητής είχε πρόσφατα δηλώσει ότι η ομάδα δεν είναι πλήρως έτοιμη, αναφέροντας προβλήματα με παίκτες που γνωρίζουν ότι θα φύγουν δανεικοί και την αβεβαιότητα σχετικά με τη σύνθεση του ρόστερ. Οι δηλώσεις αυτές αντικατοπτρίζουν τις δυσκολίες στη διαχείριση της ομάδας και τη δυσαρέσκεια που υπάρχει στη διοίκηση.





🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Nottingham Forest are considering SACKING Nuno Espírito Santo.



Tensions are building between the ownership and the manager.



Forest are already evaluation other coaches.



(Source: @MatteMoretto) pic.twitter.com/SnyFZSj2Fy — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 22, 2025

Οι φήμες για τον Άντζε Ποστεκογκλού έχουν ήδη αρχίσει να φουντώνουν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης της Νότιγχαμ Φόρεστ, Ευάγγελος Μαρινάκης, φέρεται να τον έχει στο στόχαστρο για να αναλάβει τον πάγκο μετά την απομάκρυνση του Νούνο Εσπίριτο Σάντο. Η πρόσφατη συνάντησή τους στην Αθήνα, όπου τον τίμησε προσωπικά, ενίσχυσε τις φήμες για μια πιθανή συνεργασία, με τον Ελληνοαυστραλό τεχνικό να θεωρείται ικανός να ανανεώσει και να σταθεροποιήσει την ομάδα στη συνέχεια της σεζόν.



