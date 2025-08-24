Europa League… καζούρα: Το ειρωνικό πανό των οπαδών της Νότιγχαμ στο «Σέλχαρστ Παρκ»

Η ένταση ανάμεσα στην Κρίσταλ Πάλας και τη Νότιγχαμ Φόρεστ για την περιβόητη υπόθεση του Europa League μεταφέρθηκε και εντός… εξέδρας. Στο «Σέλχαρστ Παρκ», για τη δεύτερη αγωνιστική της Premier League, οι οπαδοί της Φόρεστ βρήκαν τον πιο «καυστικό» τρόπο να πικάρουν τους αντίστοιχους της Πάλας.

Στις αποσκευες τους για το Λονδίνο , οι φίλοι της Φόρεστ είχαν μαζί τους ένα πανό με το λογότυπο του Europa League, θέλοντας να θυμίσουν σε όλους ότι η ομάδα τους κληρονόμησε τη θέση στην ευρωπαϊκή διοργάνωση, την οποία αρχικά είχε εξασφαλίσει η Πάλας μέσω της κατάκτησης του Κυπέλλου Αγγλίας.

Η υπόθεση είναι γνωστή, η UEFA απέκλεισε τους «αετούς» λόγω της πολυϊδιοκτησίας του Τζον Τέξτορ, που κατέχει μερίδιο και στη Λιόν, με την έφεση των Λονδρέζων να απορρίπτεται στο CAS. Έτσι, η Φόρεστ βρέθηκε στη φάση των ομίλων του Europa League, αφήνοντας την Πάλας να αρκεστεί στα προκριματικά του Conference League.