Νιουκάστλ - Άρσεναλ 1-2: Τεράστια ανατροπή στο 90+6' για τους «κανονιέρηδες» και τώρα... Ολυμπιακός

Αν και βρέθηκε με την «πλάτη στον τοίχο», η Άρσεναλ έκανε επική ανατροπή κι επικράτησε με 1-2 στην έδρα της Νιούκαστλ, λίγες μέρες πριν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό την ερχόμενη Τετάρτη (1/10 22:00).

Παιχνίδι επικών διαστάσεων στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ», με την Νιούκαστλ να έχει σε τρομερή κατάσταση τον τερματοφύλακά της, Νικ Πόουπ, ο οποίος πραγματοποίησε ορισμένες σπουδαίες αποκρούσεις, όμως ήταν κι εκείνος που με μοιραίο λάθος στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, έδωσε την ευκαιρία στον Γκάμπριελ Μαγκαλιάες να κάνει μία σπουδαία ανατροπή για την Άρσεναλ.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με γκολ του Βόλτεμαντ στο 34ο λεπτό της συνάντησης, με τον Μερίνο να φέρνει το παιχνίδι στα «ίσια» στο 84' και τον Γκάμπριελ να γράφει το 2-1 για τους Λονδρέζους στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων.

ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ: Πόουπ, Λιβραμέντο (77′ Λασέλς), Τιαό, Μπότμαν, Μπερν, Γκιμαράες, Τονάλι, Ζοέλιντον (90′ Μπαρνς), Μέρφι (67′ Τρίπιερ), Βολτεμάντε (67′ Οσούλα), Γκόρντον (67′ Ελάνγκα)

ΑΡΣΕΝΑΛ: Ράγια, Τίμπερ, Μοσκέρα (46′ Σαλιμπά), Γκάμπριελ, Καλαφιόρι (70′ Μερίνο), Θουμπιμέντι (82′ Έντεγκααρντ), Ράις, Έζε, Σακά (70′ Μαρτινέλι), Γκιόκερες, Τροσάρ (88′ Λιούις-Σκέλι)

Τα αποτελέσματα της αγωνιστικής

Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 3-1

Μάντσεστερ Σίτι – Μπέρνλι 5-1

Λιντς – Μπόρνμουθ 2-2

Κρίσταλ Πάλας – Λίβερπουλ 2-1

Τσέλσι – Μπράιτον 1-3

Νότιγχαμ – Σάντερλαντ 0-1

Τότεναμ – Γουλβς 1-1

Άστον Βίλα – Φούλαμ 3-1

Νιούκαστλ – Άρσεναλ 1-2

29/9 22:00 Έβερτον – Γουέστ Χαμ