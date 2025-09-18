Champions League: Μεγάλη νίκη για την Μπριζ του Τζόλη - Ισόπαλη η Κοπεγχάγη του «άτυχου» Χατζηδιάκου

Με δύο παιχνίδια άνοιξε η αυλαία της 3ης ημέρας της 1ης αγωνιστικής του της League Phase του UEFA Champions League. Η Κλαμπ Μπριζ του Χρήστου Τζόλη υποδέχτηκε την Μονακό και την διέσυρε με 4-1. Στο άλλο ματς, η Λεβερκούζεν πήρε το βαθμό της ισοπαλίας (2-2) από την Κοπεγχάγη, χάρη σε ένα αυτογκόλ του Χατζηδιάκου στο 90'+1'.

Στο... ρελαντί η Κλαμπ Μπριζ, ισοπέδωσε την Μονακό

Από το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης η Μπριζ κυριάρχησε απόλυτα απέναντι στη Μονακό, χτίζοντας από νωρίς σημαντικό προβάδισμα. Ο Μινιολέ έδωσε το στίγμα με καθοριστική επέμβαση σε πέναλτι του Ακλιούς, κρατώντας το 0-0 και λίγο αργότερα οι Βέλγοι άνοιξαν το σκορ όταν ο Φανάκεν έβγαλε υπέροχη κάθετη πάσα στον Τρεσόλντι, ο οποίος εκτέλεσε από κοντά για το 1-0 στο 32’. Ο Τζόλης απείλησε με προσωπική ενέργεια αλλά αστόχησε, ενώ η πίεση συνεχίστηκε και στο 39’ ο Ονιεντίκα έκανε το 2-0 μετά από γύρισμα του εντυπωσιακού Φορμπς. Το επιθετικό κρεσέντο των γηπεδούχων ολοκληρώθηκε λίγο πριν το φινάλε του ημιχρόνου, όταν ο Φανάκεν με μονοκόμματο σουτ έγραψε το 3-0, σκορ με το οποίο οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια.



Η Μπριζ συνέχισε με το ίδιο υψηλό τέμπο και στο δεύτερο ημίχρονο, δημιουργώντας σωρεία ευκαιριών, με τον Χρήστο Τζόλη να παίρνει πολλές πρωτοβουλίες αλλά να μην βρίσκει στόχο ούτε να δίνει ασίστ. Η πίεση των Βέλγων απέφερε ακόμη ένα τέρμα στο 75’, όταν ο Φορμπς εκτέλεσε με δυνατό αριστερό σουτ μέσα από την περιοχή και έγραψε το 4-0, μετατρέποντας τη νίκη σε θρίαμβο. Οι φιλοξενούμενοι απλώς κατάφεραν να μειώσουν το σκορ, με τον Άνσου Φάτι να σκοράρει από κοντά και να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα.

«Σοκ» στις καθυστερήσεις για την Κοπεγχάγη

Η Κοπεγχάγη και η Μπάγερ Λεβερκούζεν πρόσφεραν ένα παιχνίδι με ένταση και συνεχείς ανατροπές, που τελικά έληξε 2-2 στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League. Οι Δανοί μπήκαν με… φόρα, προηγήθηκαν μόλις στο 9’ με τον Τζόρνταν Λάρσον και λίγο πριν το ημίχρονο είχαν μεγάλη ευκαιρία με τον Μουκοκό για το 2-0, χωρίς όμως αποτέλεσμα.



Στο δεύτερο μέρος η Λεβερκούζεν πήρε τον έλεγχο, πίεσε και είχε δοκάρι με τον Μπεν Σεγκίρ, μέχρι που ισοφάρισε στο 82’ με υπέροχο φάουλ του Γκριμάλντο. Παρά το σοκ, η Κοπεγχάγη απάντησε άμεσα , στο 87’ ο Ρόμπερτ με κεφαλιά έκανε το 2-1 και έφερε το γήπεδο «στο πόδι». Όμως στις καθυστερήσεις ήρθε το «γκολ-μαχαιριά», με αυτογκόλ του Χατζηδιάκου στο 90+2’, που διαμόρφωσε το τελικό 2-2.