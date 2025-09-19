Σε προχωρημένες συζητήσεις η πώληση της Ατλέτικο Μαδρίτης στον αμερικανικό κολοσσό Apollo

Σύμφωνα με άρθρο του Reuters, η ισπανική ομάδα βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με την Apollo Global Management, έναν από τους μεγαλύτερους επενδυτικούς κολοσσούς των ΗΠΑ, για την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της.

H αμερικάνικη εταιρεία εξετάζει την απόκτηση μετοχών που ανήκουν στον διευθύνοντα σύμβουλο του συλλόγου, Μιγκέλ Άνχελ Χιλ Μαρίν, καθώς και στον πρόεδρο Ενρίκε Θερέθο όπως ανέφερε μία από τις πηγές. Θα μπορούσε επίσης να αγοράσει μετοχές από το επενδυτικό ταμείο Ares Management, σύμφωνα με δεύτερη πηγή. Μία τρίτη πηγή αναφέρει ότι το αρχικό πλάνο μπορεί να μην προβλέπει άμεσα την απόκτηση της πλειοψηφίας των μετοχών, αλλά εκτιμάται ότι σε δεύτερο χρόνο η αμερικανική εταιρεία θα αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο. Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι η διοίκηση θα παραμείνει και οι ιδιοκτήτες πιθανόν να πουλήσουν μόνο μέρος των μετοχών τους.

Μια τέτοια συμφωνία θα αποτελούσε την πιο πρόσφατη είσοδο ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων στον χώρο του αθλητισμού, που τους προσελκύει λόγω των σταθερών και προβλέψιμων εσόδων.

Ποσά που... ζαλίζουν

Η αξία της συμφωνίας, σύμφωνα με την ισπανική Expansion, υπολογίζεται στα 2,5 δισ. ευρώ. Αυτή τη στιγμή, οι τρεις επενδυτές (Χιλ Μαρίν, Θερέθο και Ares) κατέχουν το 70% της Ατλέτικο μέσω της Atletico Holco, ενώ το υπόλοιπο ανήκει στην Quantum Pacific.

Η Ατλέτικο έχει ήδη ανακοινώσει την πρόθεσή της να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 60 εκατ. ευρώ, με στόχο την ενίσχυση της ομάδας και την ανάπτυξη νέων εγκαταστάσεων γύρω από το Metropolitano Stadium. Σε αυτό το πλαίσιο, η είσοδος ενός ισχυρού στρατηγικού επενδυτή θεωρείται καθοριστικής σημασίας.

Η Apollo, η οποία διαχειρίζεται πάνω από 800 δισ. δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία, έχει στρέψει δυναμικά το ενδιαφέρον της στον χώρο του αθλητισμού, σχεδιάζοντας τη δημιουργία επενδυτικού ταμείου ύψους 5 δισ. δολαρίων. Η παγκόσμια αγορά αθλητικών χορηγιών εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 115 δισ. δολάρια το 2025 και θα ξεπεράσει τα 160 δισ. το 2030, σύμφωνα με την PwC.

Αν η συμφωνία ολοκληρωθεί, θα πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες κινήσεις στον ευρωπαϊκό αθλητισμό των τελευταίων ετών.

Προς το παρόν οι τρεις πηγές επισήμαναν πως δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι η συμφωνία θα ολοκληρωθεί και για αυτό προτίμησαν να μιλήσουν υπό καθεστώς ανωνυμίας επειδή οι συνομιλίες είναι ιδιωτικές. Η Apollo και η Ares αρνήθηκαν να σχολιάσουν. Ο Χιλ Μαρίν και ο Θερέθο, μέσω εκπροσώπου, επίσης δεν προέβησαν σε δηλώσεις.