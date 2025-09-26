Σπουδαία διάκριση για τον Τζόλη: Δεύτερος καλύτερος εξτρέμ στον κόσμο εκτός του big 5

Έπειτα από έρευνα του CIES Football Obs, ο Κωνσταντής Τζολάκης, βρέθηκε στη δεκάδα των κορυφαίων τερματοφυλάκων του πλανήτη εκτός των πέντε μεγάλων πρωταθλημάτων, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο ότι οι εξαιρετικές του εμφανίσεις, δεν περνούν απαρατήρητες στο εξωτερικό και δεν θα αργήσει να έρθει η ώρα όπου ένα μεγάλο κλαμπ της Ευρώπης θα χτυπήσει την πόρτα των Νταμπλούχων Ελλάδας για τον 22χρονο γκολκίπερ.

Εκτός όμως από τον γκολκίπερ του Ολυμπιακού στη λίστα της εν λόγω σελίδας βρέθηκε ακόμη ένας Έλληνας, οποίος τοποθετήθηκε μάλιστα στη δεύτερη θέση. Ο λόγος για τον Χρήστο Τζόλη, ο οποίος στα 23 του χρόνια «μαγεύει» με τη φανέλα της Κλαμπ Μπρίζ στο Βέλγιο ενώ από την περασμένη αγωνιστική περίοδο βρίσκεται στο «στόχαστρο» πολλών «μεγαθήριων» της Ευρώπης.

Συγκεκριμένα ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ, βρίσκεται στην δεύτερη θέση της λίστας με την αξία του να εκτιμάται στα 46.6 εκατομμύρια ευρώ ενώ μπροστά του βρίσκεται μόνο ο Τζιοβάνι Κουέντα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, του οποίου η αξία «αγγίζει» τα 59.0 εκατομμύρια ευρώ. Στην τρίτη θέση της κατάταξης βρίσκεται ο Σάμουελ Λίνο της Φλαμένγκο του οποίου η αξία εκτιμάται στα 38.8 εκατομμύρια ευρώ, στην τέταρτη θέση τοποθετείται ο Ρόμπεν Φαν Μπόμελ της Αϊντχόφεν με την αξία του να φτάνει τα 35,9 εκατομμύρια ευρώ και την πεντάδα συμπληρώνει ο Μίκα Γκόντς του Άγιαξ, με την αξία του να εκτιμάται στα 34.8 εκατομμύρια ευρώ.