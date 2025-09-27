Το βιβλίο που διάβαζε ο Φουρνιέ στην κερκίδα στην διάρκεια του Προμηθέας-ΑΕΚ

Η αποστολή του Ολυμπιακού βρίσκεται αυτή την στιγμή στην Ρόδο, έχοντας ως μόνο στόχο να κατακτήσει για τέταρτη συναπτή σεζόν το Stoiximan Super Cup. Το πρώτο βήμα για τους «ερυθρόλευκους» έγινε, με την επιβλητική νίκη τους απέναντι στην Καρδίτσα και την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του θεσμού.

Όπως είναι προφανές, ο κάθε παίκτης πριν από τους αγώνες που δίνει η ομάδα του, ακολουθεί τη δική του προσωπική ρουτίνα. Είτε για λόγους... χαλάρωσης, είτε λόγω συνήθειας. Τα όσα είδαμε από τον Εβάν Φουρνιέ, όσο η ομάδα των Πειραιωτών βρισκόταν ακόμα στην κερκίδα της Ρόδου και παρακολουθούσε το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Προμηθέα, μας αποκάλυψαν το πως επιλέγει εκείνος να περνά τα διαστήματα πριν πατήσει παρκέ.

Από τις λίστες με τα αγαπημένα του φαγητά, στην κινησιολογία

Στο παραπάνω βίντεο, μπορείτε να δείτε τον διεθνή Γάλλο να διαβάζει με απόλυτη προσοχή και συγκέντρωση, ένα εκπαιδευτικό βιβλίο, το οποίο εξειδικεύεται στην κινησιολογία!

Ο Εβάν Φουρνιέ είναι ένα αθλητής με πολύ καλλιεργημένο εσωτερικό κόσμο, καθώς πέραν από τις αναρτήσεις και την ενασχόλησή του με το X, αρέσκεται να περνά πολύ χρόνο φορώντας τα ακουστικά του και διαβάζοντας, συνήθεια που τον βοηθά να συγκεντρώνεται και να ηρεμεί.

Όπως χαρακτηριστικά φαίνεται από το συγκεκριμένο βίντεο, ο Φουρνιέ δεν έχει διαβάσει αποκλειστικά τις πρώτες σελίδες του. Ούτε το... ξεφυλλίζει. Έχει περάσει αρκετή ώρα μελετώντας το και έχοντας αποκομίσει τουλάχιστον το 50% των γνώσεων που μπορεί να του προσφέρει.

Η εικόνα που γίνεται αντιληπτή, φανερώνει την προσπάθεια ενός άλλου αθλητή να ολοκληρώσει μία διάταση στην γάμπα του, πράγμα που σημαίνει πως ο Εβάν Φουρνιέ ίσως είχε ανάγκη να δοκιμάσει ορισμένες νέες προσεγγίσεις, όσον αφορά την προθέρμανσή του πριν από τα παιχνίδια του Ολυμπιακού.