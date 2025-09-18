Ο λόγος που οι παίκτες της Μονακό βρέθηκαν με τα... εσώρουχα στην πτήση για το Βέλγιο (vid)

Μια μεγάλη αποτυχία και μερικές μάλλον κωμικές εικόνες. Οι παίκτες της Μονακό, οι οποίοι επρόκειτο να φτάσουν στο Βέλγιο αυτή την Τετάρτη (1/9) για τον αγώνα του Champions League της εναντίον της Κλαμπ Μπριζ του Χρήστου Τζόλη (18/9, 19:45), θα φτάσουν στο Βέλγιο, μόνο λίγες ώρες πριν από τον αγώνα λόγω βλάβης του αεροπλάνου τους

Καθώς η αποστολή της Μονακό επιβιβαζόταν στο αεροπλάνο, το κλιματιστικό χάλασε και η θερμοκρασία ανέβηκε γρήγορα. Οι παίκτες γδύθηκαν, πιστεύοντας ότι το πρόβλημα θα λυνόταν άμεσα, κάτι που οδήγησε σε σουρεαλιστικές σκηνές. Αυτές οι σκηνές βιντεοσκοπήθηκαν και κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ορισμένων ποδοσφαιριστών πριν διαγραφούν.

Οι Μονεγάσκοι τελικά έλαβαν άδεια να κατέβουν στον αεροδιάδρομο, λίγα μέτρα από τους διαδρόμους προσγείωσης-απογείωσης, για να φρεσκαριστούν μέχρι να αποφασιστεί να επιστρέψουν όλοι στον τερματικό σταθμό, ενώ παράλληλα θα βρισκόταν μια λύση. Η λύση ήταν τελικά να αναβληθεί η πτήση για το πρωί της Πέμπτης, ημέρα του αγώνα.

Οι κανονισμοί της UEFA απαιτούν από τις φιλοξενούμενες ομάδες να φτάνουν επί τόπου την προηγούμενη ημέρα του αγώνα για να εκπληρώσουν διάφορες υποχρεώσεις των Μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένης της συνέντευξης Τύπου, η οποία τελικά πραγματοποιήθηκε αλλά στο προπονητικό κέντρο της Μονακό.

Η Μονακό πάντως δεν ενδέχεται να δεχτεί κυρώσεις από τις αρχές, καθώς πρόκειται για τεχνικό πρόβλημα που ο σύλλογος θα μπορούσε να είχε αποφύγει.