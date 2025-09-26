Πανικός σε πτήση προς την Κέρκυρα: Αποβίβασαν επιβάτη σε κατάσταση αμόκ

Πανικός επικράτησε σε πτήση προς την Κέρκυρα όταν ένας επιβάτης ανάγκασε τον πιλότο να πραγματοποιήσει έκτακτη προσγείωση του αεροσκάφους.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη κατά τη διάρκεια πτήσης από το Μάντσεστερ προς την Κέρκυρα. Το αεροπλάνο αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία προς το Μιλάνο, μετά από αναφορές ότι ένας επιβάτης προκάλεσε επεισόδιο.

Σύμφωνα με αναφορές των επιβατών, που επικαλείται η Daily Mail, λίγο μετά την απογείωση, μια αεροσυνοδός αναγκάστηκε να συγκρατήσει έναν άνδρα που «ταλαντευόταν μπρος-πίσω» στο κάθισμά του.

Τον έσυραν έξω από το αεροπλάνο

Μετά την προσγείωση στο Μιλάνο, ένα βίντεο που τραβήχτηκε από έναν επιβάτη δείχνει αστυνομικούς να σύρουν έναν άνδρα έξω από το αεροπλάνο.

Μια γυναίκα συνοδεύτηκε επίσης έξω από την πτήση μετά από αυτόν, κρατώντας ένα μπουκάλι βότκα, σύμφωνα με τους μάρτυρες, αλλά αυτό δεν καταγράφηκε στο βίντεο.

Σύμφωνα με έναν επιβάτη: «Ήμασταν περίπου στη μέση της πτήσης και υπήρχε μια μικρή αναστάτωση στο πίσω μέρος. Η αεροσυνοδός περνούσε πολύ χρόνο εκεί πίσω, σε σημείο που δεν έφευγε από το πλευρό του. Ο κυβερνήτης ανακοίνωσε μέσω του ενδοεπικοινωνιακού συστήματος ότι θα πραγματοποιούσαν αναγκαστική προσγείωση λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς και ότι είχε συμβεί ένα περιστατικό. Η αεροσυνοδός συνέχισε να τον κρατάει στη θέση του. Η αστυνομία έφτασε στο Μιλάνο και δύο αστυνομικοί προσπάθησαν να τον βγάλουν από τη θέση του, μετά τον έριξαν στο πάτωμα και τον έσυραν. Προσπάθησαν να του βάλουν χειροπέδες και αυτός κρατιόταν από τη σκάλα καθώς κατέβαιναν. Τα αστυνομικά αυτοκίνητα παρέμειναν στο διάδρομο προσγείωσης για 30 με 40 λεπτά. Οι ίδιοι αστυνομικοί συνόδευσαν έξω μια γυναίκα που κρατούσε ένα μπουκάλι βότκα στο χέρι της».