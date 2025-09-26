«Αλυσιδωτές» καθυστερήσεις στο Ελ. Βενιζέλος – Αναμονή για πάνω από μια ώρα για τους επιβάτες

Δεν έχουν τέλος οι καθυστερήσεις πτήσεων στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, μετά και από την εφαρμογή περιορισμών χωρητικότητας στη διαχείριση του εναέριου χώρου στο αεροδρόμιο της Αθήνας.

Οι περιορισμοί αυτοί, που βρίσκονται πίσω από τις κλιμακούμενες καθυστερήσεις αφίξεων και αναχωρήσεων, τέθηκαν σε ισχύ από την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025 από τον Έλεγχο Εναέριας Κυκλοφορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Καθυστερήσεις που ξεπερνούν τη μία ώρα

Ουρές σχηματίζουν επιβάτες στο αεροδρόμιο της Αθήνας, ενώ η αναμονή μπορεί να φτάσει μέχρι και την μία ώρα και 20 λεπτά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι καθυστερήσεις που σημειώνονται από το πρωί είναι «αλυσιδωτές», καθώς τα αεροσκάφη που αργούν να φτάσουν, αργούν και να αναχωρήσουν για την επόμενη πτήση τους. Μάλιστα, όλες οι αεροπορικές εταιρείες ανακοινώνουν νέες ώρες αφίξεων και αναχωρήσεων, όπως φαίνεται παρακάτω στον πίνακα με τις πτήσεις.

Μεγάλη ταλαιπωρία για τους ταξιδιώτες του Ελ. Βενιζέλος λόγω μεγάλων καθυστερήσεων. pic.twitter.com/ekOGa8qzwB — Flash.gr (@flashgrofficial) September 26, 2025

Η ταλαιπωρία και ο συνωστισμός των επιβατών από τις καθυστερήσεις είναι εμφανής στις παρακάτω φωτογραφίες.

Φωτογραφία: Γιάννης Κέμμος/flash.gr

Φωτογραφία: Γιάννης Κέμμος/flash.gr

Φωτογραφία: Γιάννης Κέμμος/flash.gr