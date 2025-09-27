Ελ. Βενιζέλος: Ουρές, ταλαιπωρία και εκνευρισμός για δεύτερη ημέρα - Καθυστερήσεις μιάμισης ώρας

Η ταλαιπωρία για εκατοντάδες ταξιδιώτες στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» συνεχίζεται, καθώς οι καθυστερήσεις σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού φτάνουν ακόμη και τη μιάμιση ώρα. Η εικόνα από νωρίς το πρωί στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας είναι χαρακτηριστική: μεγάλες ουρές, εκνευρισμός και αναμονή, με τους επιβάτες να περιμένουν είτε για την αναχώρηση είτε για την άφιξή τους.

Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας αποφάσισαν να επανέλθουν στο πλαίσιο που είχαν συμφωνήσει, περιορίζοντας τον αριθμό των πτήσεων σε 28 ανά ώρα, έναντι των 36 που είχαν διαχειριστεί το προηγούμενο διάστημα. Η αλλαγή αυτή δημιουργεί αλυσιδωτές καθυστερήσεις: οι αφίξεις καθυστερούν, τα αεροσκάφη δεν προλαβαίνουν να απογειωθούν στην ώρα τους, με αποτέλεσμα η αναμονή να μεταφέρεται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Ήδη από το πρωί, οι καθυστερήσεις κινούνται στα 30–40 λεπτά, ενώ σταδιακά φτάνουν ακόμη και σε δύο ώρες, όπως συνέβη το απόγευμα της Πέμπτης. Το πρόβλημα παραμένει ανοιχτό για τρίτη συνεχόμενη ημέρα και, όπως όλα δείχνουν, οι καθυστερήσεις θα συνεχιστούν έως ότου υπάρξει παρέμβαση του Υπουργείου. Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας έχουν αιτηθεί επίσημη συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου, προκειμένου να τεθούν στο τραπέζι τα ζητήματα που τους απασχολούν και να βρεθεί λύση που θα αποκαταστήσει την ομαλή λειτουργία των πτήσεων.

«Εργαζόμαστε πάνω από τα όρια», λένε οι ελεγκτές»

Σε μια μακροσκελή απάντησή τους οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας ξεκαθαρίζουν ότι εξυπηρετούν συστηματικά πολύ μεγαλύτερο όγκο κυκλοφορίας από τα συμφωνηθέντα, ειδικά στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (Δ.Α.Α.). Συγκεκριμένα, αναφέρουν πως εξυπηρετούν έως και 36 αφίξεις την ώρα, όταν η ονομαστική χωρητικότητα είναι 22 και η αυξημένη συμφωνηθείσα χωρητικότητα είναι 28. Μάλιστα, υποστηρίζουν ότι η ίδια η διοίκηση της Υ.Π.Α. αναγνώρισε την υπέρβαση αυτή με επιστολή της στο Eurocontrol στις 22 Αυγούστου.

«Δεν έχει νόημα να υπερβάλλουμε εαυτούς και να εξυπηρετούμε κυκλοφορία πάνω από τα ήδη αυξημένα συμφωνηθέντα επίπεδα», αναφέρουν, υπογραμμίζοντας ότι ακόμη και τώρα εξυπηρετούν 28 αφίξεις την ώρα, φτάνοντας τις 33 συνολικές.