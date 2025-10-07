Το Shutdown στις ΗΠΑ «πληγώνει» αεροδρόμια και τουρισμό - Τεράστιες καθυστερήσεις στις πτήσεις

Σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται η εναέρια κυκλοφορία στις ΗΠΑ, καθώς το κυβερνητικό λουκέτο (government shutdown) συμπλήρωσε μία εβδομάδα, ωθώντας τους απλήρωτους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας (ΕΕΚ) να αρχίσουν να επικαλούνται ασθένεια. Το φαινόμενο αυτό, γνωστό ως «sick calls», έχει ήδη οδηγήσει σε μαζικές ακυρώσεις και τεράστιες καθυστερήσεις σε μεγάλα αεροδρόμια της χώρας.

Οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας θεωρούνται «απαραίτητοι εργαζόμενοι» και εξαιρούνται από την αναγκαστική άδεια κατά τη διάρκεια του shutdown. Σύμφωνα με το Υπουργείο Μεταφορών, εκτιμάται ότι 13.294 ΕΕΚ συνεχίζουν να εργάζονται άνευ αποδοχών, μια κατάσταση που έχει αρχίσει να δοκιμάζει τα όρια αντοχής τους.

«Μηδέν Ελεγκτές» και καθυστερήσεις 2,5 ωρών

Σύμφωνα με εκτενές δημοσίευμα του ABC News, η κατάσταση είναι ιδιαίτερα σοβαρή σε κρίσιμες εγκαταστάσεις ελέγχου. Αεροδρόμιο Burbank (Καλιφόρνια): Το αεροδρόμιο επλήγη σοβαρότερα τη Δευτέρα, καθώς αναγκάστηκε να κλείσει τον πύργο ελέγχου για σχεδόν έξι ώρες (από τις 4:15 μ.μ. έως τις 10 μ.μ. PDT) λόγω έλλειψης προσωπικού. Αν και το αεροδρόμιο παρέμεινε ανοιχτό, οι πτήσεις παρουσίασαν καθυστέρηση που ξεπέρασε κατά μέσο όρο τις 2,5 ώρες.

Σοβαρά ζητήματα προσωπικού αντιμετώπισαν και άλλα μεγάλα κέντρα, όπως τα Philadelphia TRACON, Denver Center, Detroit TRACON, Indianapolis Center, και οι εγκαταστάσεις του Αεροδρομίου και TRACON του Φοίνιξ. Συγκεκριμένα, περισσότερες από 600 πτήσεις καθυστέρησαν από και προς το αεροδρόμιο του Ντένβερ και πάνω από 200 στο Φοίνιξ.

Η FAA (Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας) παραδέχτηκε το πρόβλημα, δηλώνοντας ότι «έχουν αυξηθεί οι ελλείψεις προσωπικού σε όλο το σύστημα». Η υπηρεσία αναγκάζεται να επιβραδύνει την κίνηση σε ορισμένα αεροδρόμια «για να διασφαλίσει την ασφάλεια των πτήσεων».

«Πώς θα πληρώσω το στεγαστικό;» – Η δραματική έκκληση

Η National Air Traffic Controllers Association (NATCA), το συνδικαλιστικό όργανο των ΕΕΚ, ανέφερε ότι το πρόβλημα αναδεικνύει πόσο «εύθραυστο» είναι το εθνικό αεροπορικό σύστημα εν μέσω της συνεχιζόμενης έλλειψης αυτών των κρίσιμων επαγγελματιών.

Ο Υπουργός Μεταφορών, Σον Ντάφι, παραδέχτηκε τη σοβαρότητα της κατάστασης, αναγνωρίζοντας ότι τα επίπεδα προσωπικού σε ορισμένες εγκαταστάσεις έχουν μειωθεί έως και 50%. Εξέφρασε τη βαθιά του ανησυχία για την οικονομική πίεση που δέχονται οι εργαζόμενοι:

«Δεν θέλω να ψάχνουν δεύτερη δουλειά και να οδηγούν Uber για να πληρώσουν τους λογαριασμούς. Θέλω να πληρώνονται για την δουλειά που κάνουν σήμερα, κρατώντας τα αεροπλάνα μας στον αέρα και τους αιθέρες μας ασφαλείς», δήλωσε ο Ντάφι.

Μετέφερε επίσης το μήνυμα των ελεγκτών που συνάντησε: «Τώρα αυτό που σκέφτονται καθώς ελέγχουν τον εναέριο χώρο μας είναι: Πώς θα πληρώσω το στεγαστικό μου δάνειο; Πώς θα κάνω την πληρωμή του αυτοκινήτου μου; Πώς θα βάλω φαγητό στο τραπέζι»;

Οι ΕΕΚ θα λάβουν μόνο μέρος της μισθοδοσίας τους στις 14 Οκτωβρίου και καθόλου πληρωμή στις 28 Οκτωβρίου, εάν συνεχιστεί το λουκέτο (αν και θα αποζημιωθούν αναδρομικά μετά το τέλος του shutdown).

Πολιτική αντιπαράθεση και απειλή για την Αλάσκα

Η κρίση προκάλεσε άγρια πολιτική αντιπαράθεση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, επιτέθηκε στον πρώην Πρόεδρο Τραμπ: «Ευχαριστούμε, @realDonaldTrump! Το αεροδρόμιο Burbank έχει ΜΗΔΕΝ ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας σήμερα... λόγω του ΔΙΚΟΥ ΣΟΥ κυβερνητικού λουκέτου».

Ο Υπουργός Μεταφορών, Σον Ντάφι, απάντησε άμεσα, κατηγορώντας τους Δημοκρατικούς ότι έκλεισαν την κυβέρνηση επειδή «θέλουν να κάνουν τους Αμερικανούς να πληρώσουν την υγειονομική περίθαλψη για τους "παράνομους"» και ότι ο Νιούσομ «ενδιαφέρεται περισσότερο για τους παράνομους παρά για τους σκληρά εργαζόμενους Αμερικανούς ελεγκτές».

Τέλος, το shutdown απειλεί και το πρόγραμμα Essential Air Service (EAS), το οποίο επιδοτεί αεροπορικές εταιρείες για πτήσεις σε αγροτικές περιοχές. Ο κίνδυνος να ξεμείνει το πρόγραμμα από χρηματοδότηση στις 12 Οκτωβρίου απειλεί ιδιαίτερα την Αλάσκα, όπου οι αεροπορικές μετακινήσεις αποτελούν τον κύριο τρόπο μεταφοράς.