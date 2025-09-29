Σοκ στις ΗΠΑ: Λαθρεπιβάτης βρέθηκε νεκρός μέσα στο σύστημα προσγείωσης πτήσης της American Airlines

Ένας λαθρεπιβάτης βρέθηκε νεκρός την Κυριακή 28/9 στον χώρο του συστήματος προσγείωσης αεροσκάφους της American Airlines, το οποίο έφτασε στο Σαρλότ της Βόρειας Καρολίνας από την Ευρώπη, σύμφωνα με την αστυνομία.

Τα συνεργεία που πραγματοποιούσαν εργασίες συντήρησης στο αεροπλάνο ανακάλυψαν το άτομο γύρω στις 9 το πρωί της Κυριακής, ενώ οι αστυνομικοί του αεροδρομίου διαπίστωσαν επί τόπου τον θάνατό του, όπως ανακοίνωσε το Αστυνομικό Τμήμα Σαρλότ-Μέκλενμπεργκ.

Σε δήλωσή της στο ABC News, η American Airlines ανέφερε: «Συνεργαζόμαστε με τις αρχές στο πλαίσιο της έρευνάς τους».

Οι αρχές του Αεροδρομίου Σαρλότ σημείωσαν ότι έχουν γνώση του περιστατικού. «Είμαστε βαθιά λυπημένοι από αυτή την είδηση και θα στηρίξουμε την έρευνα του Αστυνομικού Τμήματος Σαρλότ-Μέκλενμπεργκ (CMPD) όπου χρειαστεί. Οι λειτουργίες του αεροδρομίου συνεχίζονται κανονικά», προστέθηκε στην ανακοίνωση.

Death Investigation In The Airport Division https://t.co/nkzJzNt1wJ — CMPD News (@CMPD) September 28, 2025

Σε τι είναι εκτεθειμένοι οι λαθρεπιβάτες σε αεροπλάνο

Σε αντίθεση με το να «τρυπώσει» κανείς σε τρένο, η λαθραία επιβίβαση σε εμπορικό αεροσκάφος σχεδόν πάντα καταλήγει σε θάνατο, λόγω των ακραίων κινδύνων και συνθηκών στις οποίες εκτίθεται το άτομο μέσα στον χώρο του συστήματος προσγείωσης, εξηγεί ο αναλυτής αεροπορίας Τζον Νανς.

«Ένα ανθρώπινο σώμα που εκτίθεται για πολλές ώρες σε θερμοκρασίες που φτάνουν τους -50 βαθμούς Κελσίου, αντιμετωπίζει εκτεταμένα κρυοπαγήματα και απώλεια άκρων, ακόμη κι αν η πλήρης έλλειψη οξυγόνου σε ύψος 35.000 ποδιών και άνω δεν οδηγήσει σε εγκεφαλικό θάνατο», δήλωσε ο Νανς στο ABC News.

Ο Νανς πρόσθεσε ότι έχουν υπάρξει σπάνιες περιπτώσεις επιβίωσης, ωστόσο είναι σχεδόν ανήκουστο, ενώ οι κίνδυνοι για τους επιβάτες και το πλήρωμα είναι πολύ σοβαροί για να αγνοηθούν.