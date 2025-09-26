Καθυστέρηση πτήσεων: «Δεν κάνουμε slow down, εργαζόμαστε πάνω από τα όρια», λένε οι ελεγκτές

Εν μέσω των σημαντικών καθυστερήσεων πτήσεων που παρατηρούνται από το πρωί της Παρασκευής (26/9) στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» λόγω περιορισμών στη διαχείριση του εναέριου χώρου, οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας (Ε.Ε.Κ.) της Υ.Π.Α. απάντησαν σε ιδιαίτερα σκληρό ύφος, τόσο προς τη Διοίκηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, όσο και το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τα περί «slow down» και καταγγέλλοντας εμπαιγμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας στο flash.gr, η Διοίκηση της Υ.Π.Α. και το Υπουργείο αγνόησαν συστηματικά τις προσπάθειες επικοινωνίας, οδηγώντας στην απόφαση για περιορισμό της εξυπηρέτησης κυκλοφορίας στα συμφωνηθέντα, ήδη αυξημένα, επίπεδα.

Ο νομοθετικός αιφνιδιασμός

Η κίνηση του υπουργείου Μεταφορών να δημοσιεύσει το νομοσχέδιο χωρίς καμία περαιτέρω διαβούλευση και την ίδια ημέρα που οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας εφάρμοζαν τους πρώτους περιορισμούς, θεωρείται ως πράξη εμπαιγμού.

Οι ελεγκτές τονίζουν πως το κείμενο που αναρτήθηκε είναι διαφορετικό από όσα είχαν συζητηθεί και συμφωνηθεί. «Όχι απλά δεν ενσωμάτωσε τις παρατηρήσεις μας, δεν τις διάβασε καν», αναφέρουν χαρακτηριστικά πηγές των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας στο flash.gr.

Υπογραμμίζεται πως το νομοσχέδιο όχι μόνο δεν ενσωματώνει τις προτάσεις των εργαζομένων, αλλά έρχεται σε αντίθεση ακόμη και με τις παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία έχει εκφράσει σοβαρές επιφυλάξεις για την εξυγίανση της Υ.Π.Α..

Οι Ελεγκτές επαναλαμβάνουν ότι ο λόγος των καθυστερήσεων είναι η κακοδιοίκηση και η αδυναμία προμήθειας κρίσιμου εξοπλισμού, ενώ ξεκαθαρίζουν ότι μετά τον εμπαιγμό αυτό, δεν πρόκειται να συνεχίσουν να υπερβαίνουν τα ήδη αυξημένα όρια χωρητικότητας, διατηρώντας ωστόσο αδιαπραγμάτευτα τα επίπεδα ασφαλείας για το επιβατικό κοινό.

Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας τονίζουν ότι η κρίση στην εναέρια κυκλοφορία και οι συνακόλουθες καθυστερήσεις είναι απόρροια της ακραίας υποστελέχωσης και της έλλειψης σύγχρονου εξοπλισμού, ενώ επισημαίνουν ότι ο λόγος που το σύστημα δεν έχει καταρρεύσει μέχρι σήμερα είναι αποκλειστικά η δική τους υπερπροσπάθεια.

«Υπερβαίνουμε τα όρια εδώ και καιρό»

Σε μια μακροσκελή απάντησή τους οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας ξεκαθαρίζουν ότι εξυπηρετούν συστηματικά πολύ μεγαλύτερο όγκο κυκλοφορίας από τα συμφωνηθέντα, ειδικά στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (Δ.Α.Α.). Συγκεκριμένα, αναφέρουν πως εξυπηρετούν έως και 36 αφίξεις την ώρα, όταν η ονομαστική χωρητικότητα είναι 22 και η αυξημένη συμφωνηθείσα χωρητικότητα είναι 28. Μάλιστα, υποστηρίζουν ότι η ίδια η διοίκηση της Υ.Π.Α. αναγνώρισε την υπέρβαση αυτή με επιστολή της στο Eurocontrol στις 22 Αυγούστου.

«Δεν έχει νόημα να υπερβάλλουμε εαυτούς και να εξυπηρετούμε κυκλοφορία πάνω από τα ήδη αυξημένα συμφωνηθέντα επίπεδα», αναφέρουν, υπογραμμίζοντας ότι ακόμη και τώρα εξυπηρετούν 28 αφίξεις την ώρα, φτάνοντας τις 33 συνολικές.

Καταγγελίες για απαρχαιωμένα συστήματα

Οι Ελεγκτές κατηγορούν τη Διοίκηση της Υ.Π.Α. για αδράνεια στην υλοποίηση δεσμεύσεων του Μαΐου 2024, που αφορούσαν την προμήθεια νέου εξοπλισμού (ραντάρ, συστήματα επικοινωνίας) και την αναβάθμιση του υπάρχοντος. Ως απόδειξη φέρνουν το περιστατικό της 19ης Αυγούστου 2025 με την απώλεια εικόνας τερματικού ραντάρ λόγω αστοχίας κρίσιμου ανταλλακτικού, το οποίο ακόμη δεν έχει προμηθευτεί η Υ.Π.Α..

Επιπλέον, εκφράζουν την έντονη διαφωνία τους με το νέο σχέδιο νόμου για την αναδιοργάνωση της Υ.Π.Α., το οποίο παρουσίασε το Υπουργείο στην δημόσια διαβούλευση, αγνοώντας, όπως καταγγέλλουν, τόσο τις προτάσεις των εργαζομένων όσο και τις παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υποστηρίζουν ότι το νομοσχέδιο είναι «χειρότερο από αυτό που μας δόθηκε αρχικά» και δεν πληροί βασικές ευρωπαϊκές απαιτήσεις, κάτι που θέτει τη χώρα σε κίνδυνο κυρώσεων.

Καλώντας τη Διοίκηση και το Υπουργείο να αναλάβουν επιτέλους τις ευθύνες τους, οι Ε.Ε.Κ. ξεκαθαρίζουν ότι η υπομονή τους έχει εξαντληθεί και ζητούν εκτίμηση και σεβασμό στο έργο τους, το οποίο το Eurocontrol κατατάσσει ως το πέμπτο πιο παραγωγικό στην Ευρώπη παρά τις «χειρότερες συνθήκες από οπουδήποτε αλλού».