Καθυστερήσεις έως 40 λεπτά στις πτήσεις στο Ελ. Βενιζέλος - Τι λένε οι εταιρείες

Καθυστερήσεις σημειώνονται το τελευταίο διάστημα στις πτήσεις της AEGEAN, με την αεροπορική εταιρεία να ενημερώνει για περιορισμό κατά 25% της παρεχόμενης χωρητικότητας των αφίξεων από τον Έλεγχο Εναέριας Κυκλοφορίας στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος.

Σε σχετική ανακοίνωσή της η AEGEAN, κάνει λόγο για καθυστερήσεις που φτάνουν τα 30 έως 40 λεπτά κατά τις πρωινές ώρες, «οι οποίες κλιμακώνονται στη διάρκεια της ημέρας, λόγω της αθροιστικής επίδρασης του κύκλου αναχώρησης και επιστροφής των αεροσκαφών από και προς το αεροδρόμιο της Αθήνας».

«Απολογούμαστε και σας διαβεβαιώνουμε ότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να περιορίσουμε τις επιπτώσεις για τους επιβάτες μας», καταλήγει στην ανακοίνωσή της η AEGEAN.

Επισημαίνεται ότι και το καλοκαίρι σημειώθηκαν μεγάλες καθυστερήσεις στις πτήσεις από και προς την Αθήνα.

Επιβάτες σημειώνουν στο flash.gr ότι σε πτήση που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες από τη Θεσσαλονίκη προς την Αθήνα, υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση. Και σε σχόλια που έχουν αναρτηθεί στα social media, οι χρήστες εκφράζουν τον προβληματισμό τους για τις καθυστερήσεις που σημειώνονται.