Ελληνο-τουρκική αερομαχία στην… Ισπανία: Ανταγωνισμός Aegean – Turkish στην άλλη άκρη της Μεσογείου

Aegean και Turkish Airlines μπορεί να είναι σύμμαχοι στην Star Alliance και να πραγματοποιούν πτήσεις κοινού κωδικού όμως είναι και ιδιαίτερα ανταγωνιστικές μεταξύ τους καθώς δραστηριοποιούνται σε γειτονικές αγορές. Πρόσφατα ο ανταγωνισμός τους μεταφέρθηκε και στην Ιβηρική καθώς μετά την Aegean που διαθέτει μειοψηφικό ποσοστό στην Volotea και η Turkish Airlines προχώρησε σε αντίστοιχη κίνηση, στην επίσης ισπανική low cost αεροπορική, Air Europa.

Συγκεκριμένα η Aegean πέρυσι τον Σεπτέμβριο επένδυσε περί τα 25 εκατ. ευρώ συμμετέχοντας στην αύξηση κεφαλαίου ύψους 50 εκατ. ευρώ που πραγματοποίησε η ισπανική αεροπορική μέσω δανείου μετατρέψιμου σε μετοχές για την απόκτηση του 13% κι επιπλέον κοντά στα 5 εκατ. ευρώ με αγορά μετοχών αξίας 5 εκατ. ευρώ, αυξάνοντας το ποσοστό συμμετοχής της κατά επιπλέον 4,9%.

Πριν από λίγες ημέρες η Turkish Airlines ανακοίνωσε ότι προχωρά στην απόκτηση ποσοστού 26% στην ισπανική αεροπορική εταιρεία Air Europa, μέσω επένδυσης ύψους 300 εκατ. ευρώ, πιο συγκεκριμένα 275 εκατ. ευρώ υπό μορφή δανείου μετατρέψιμου σε κεφάλαιο και 25 εκατ. ευρώ μέσω απ’ ευθείας αγοράς μετοχών. Η συναλλαγή, η οποία είχε ανακοινωθεί ήδη από τον Αύγουστο, επιβεβαιώθηκε επίσημα και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 6-12 μηνών, μετά την έγκριση των αρμόδιων Αρχών ανταγωνισμού στην Ισπανία και την Ε.Ε..

Aegean και Turkish αναμένεται να παραμείνουν μειοψηφικοί μέτοχοι στις ισπανικές αεροπορικές. H μεν τουρκική αεροπορική βρίσκει τοίχο στον κανονισμό της Ευρωπαικής Ενωσης που απαγορεύει στην Turkish Airlines να κατέχει μερίδιο 50% ή περισσότερο στην Air Europa, καθώς οι αεροπορικές εταιρείες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούν να κατέχουν πλειοψηφικό μερίδιο σε αερομεταφορείς με έδρα την ΕΕ.

Από την πλευρά της η Aegean έχει ξεκαθαρίσει στην παρούσα φάση ότι εξετάζει την πιθανή αύξηση του ποσοστού της όχι όμως σε πλειοψηφικό. Συγκεκριμένα στην ενημέρωση των θεσμικών πριν από λίγες ημέρες ο πρόεδρος της Aegean, Ευτύχης Βασιλάκης ανέφερε ότι «στους επόμενους 6 -8 μήνες θα έχουμε λάβει τις μελλοντικές μας αποφάσεις σε συνεργασία και με τους άλλους μετόχους για τυχόν επιπλέον κεφαλαιακή ενίσχυση. Όμως είναι πολύ ενθαρρυντική η μέχρι σήμερα πορεία της αεροπορικής δικαιώνοντάς την αρχική μας επένδυση». Η δεύτερη φάση, όπως τουλάχιστον είχε ανακοινωθεί το περυσινό φθινόπωρο, θα περιλαμβάνει μία ακόμη αύξηση κεφαλαίου 50 εκατ. ευρώ, με την Aegean να συνεισφέρει 25 εκατ. ευρώ.

Οφέλη από την αναδίπλωση της Ryanair

Volotea και Air Europa υποδέχτηκαν θετικά τη μερική αναδίπλωση της Ryanair στην ισπανική αγορά η οποία μειώνει πάνω από 3.000.000 θέσεις λόγω της αύξησης των τελών αεροδρομίων. Συγκεκριμένα η Ryanair ανακοίνωσε ότι θα μειώσει το δίκτυό της στην Ισπανία κατά 16% αυτόν τον χειμώνα. Η βάση της στο Σαντιάγο θα κλείσει άμεσα, ενώ οι πτήσεις προς Βίγο και Τενερίφη Βόρεια πρόκειται να ανασταλούν από τον Ιανουάριο του 2026. Μειώσεις θα υπάρξουν και σε δρομολόγια από Αστούριες, Σανταντέρ, Σαραγόσα και Βιτόρια.

Η αεροπορική είχε ήδη κόψει 800.000 θέσεις το καλοκαίρι, πριν προχωρήσει σε άλλη μία περικοπή ενός εκατομμυρίου θέσεων τον Σεπτέμβριο. Ο συνολικός αριθμός θα μπορούσε να φτάσει σχεδόν τα τρία εκατομμύρια το επόμενο έτος, εάν ο κρατικός φορέας διαχείρισης των ισπανικών αεροδρομίων, Aena, προχωρήσει σε αύξηση τελών κατά 6,5%.