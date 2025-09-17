Ελένη Βρεττού: Συστημική τράπεζα η CrediaBank με την εξαγορά της HSBC Μάλτας

Τα επόμενα βήματα στην εν εξελίξει εξαγορά της HSBC Μάλτας από την CrediaBank, παρουσίασε σήμερα το πρωί σε ενημέρωση επενδυτών, η CEO της Τράπεζας, κα. Ελένη Βρεττού. Σύμφωνα με την κα. Βρεττού για το υπόλοιπο ποσοστό – πέρα από το 70% της HSBC Μάλτας για το οποίο θα καταβληθεί τίμημα 200 εκατ. ευρώ – θα ακολουθήσει υποχρεωτική δημόσια πρόταση στην τιμή του 1,44 ευρώ ανά μετοχή. Όπως αναφέρθηκε η εξαγορά είναι κεφαλαιακά ουδέτερη για την CrediaBank.

Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας η οποία αναμένεται να έχει επιτευχθεί έως το τέλος της επόμενης χρονιάς η CrediaBank καθίσταται πλέον συστημική τράπεζα με την κα. Βρεττού να διευκρινίζει ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα είναι πλέον αυτή η οποία θα αποφανθεί για την επάρκεια κεφαλαίων της Τράπεζας.

Εδώ αξίζει να αναφερθεί ότι στην Ευρώπη λειτουργούν σήμερα περίπου 110 συστημικές τράπεζες από τις οποίες – μετά και την «αναβάθμιση» της Credia – οι πέντε θα έχουν έδρα την Ελλάδα.

Όπως ανέφερε η CEO της CrediaBank η εξαγορά στην Μάλτα οδηγεί σε αναθεώρηση του business plan της ελληνικής τράπεζας με την διοίκηση να είναι σε θέση να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σε λίγες εβδομάδες – εντός του Οκτωβρίου – όπου θα υπάρξει επίσης λεπτομερέστερη παρουσίασης για την εικόνα και την κατάσταση της εξαγοραζόμενης τράπεζας.

Τα οφέλη της εξαγοράς

Κατά την τοποθέτηση της η κα. Βρεττού σημείωσε ότι «Οι συνέργειες που θα προκύψουν από την εξαγορά της HSBC Μάλτας είναι σημαντικές και σε πολλαπλά επίπεδα καθώς η Μάλτα δίνει πρόσβαση σε τεχνολογικές πλατφόρμες, στο insurance και την ανάπτυξη νέων προϊόντων με αιχμή το lending με απώτερο στόχο την ανάπτυξη των εργασιών του ομίλου και την αύξηση της αξίας των μετόχων».

Η HSBC Malta είναι η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα στην Μάλτα με μερίδιο αγοράς 24,1%. Το χαρτοφυλάκιο δανείων διαμορφώνεται στα 2,8 δισ. ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος αυτών να αφορά δάνεια λιανικής και κυρίως στεγαστικά, ενώ το χαρτοφυλάκιο επιχειρηματικών δανείων διαμορφώνεται στα 753,8 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη προ φόρων του ενοποιημένου σχήματος ανέρχονται σε 198 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων τα 154 εκατ. ευρώ προέρχονται από την HSBC Malta). Τα κέρδη προ φόρων για το α εξάμηνο του 2025 της HSBC Malta ανήλθαν σε 117 εκατ. σε ετησιοποιημένη βάση και σύμφωνα με την διοίκηση ενισχύει την επαναλαμβανόμενη προ προβλέψεων κερδοφορία κατά 140 εκατ. ευρώ.