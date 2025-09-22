Ελένη Βρεττού για CrediaBank: Τρέχουμε έναν μαραθώνιο με ρυθμό σπριντ

«Το μεγαλύτερο κατόρθωμα για εμένα δεν είναι μόνο οι αριθμοί, η επιτυχημένη έξοδος στις αγορές για πρώτη φορά στην ιστορία της τράπεζας ή η πρώτη διεθνής επέκταση. Είναι ότι καταφέραμε να εμφυσήσουμε ξανά πίστη, περηφάνια και προοπτική στους ανθρώπους μας, στους πελάτες μας, στους συνεργάτες μας και στους μετόχους μας», ανέφερε μεταξύ άλλων για την εντυπωσιακή αλλαγή σελίδας της CrediaBank σε συνέντευξη της στην οικονομική ιστοσελίδα powergame.gr και στην δημοσιογράφο Νένα Μαλλιάρα, η CEO της τράπεζας, κα. Ελένη Βρεττού.

Σύμφωνα με την κα. Βρεττού, η κίνηση της εξαγοράς της HSBC στην Μάλτα είναι συνέχεια των επιτυχημένων κινήσεων που είχαν προηγηθεί από την Τράπεζα στην χώρα μας «Η αλήθεια είναι ότι "τρέχουμε έναν μαραθώνιο, αλλά με ρυθμό σπριντ". Γι’ αυτό και θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τους εργαζόμενους της τράπεζας, που καθημερινά αποδεικνύουν την πίστη τους στο επιχειρησιακό μας σχέδιο. Η διοικητική ομάδα της CrediaBank διαθέτει αποδεδειγμένο ιστορικό επιτυχούς υλοποίησης και αποτελεσματικής ενσωμάτωσης τραπεζικών δραστηριοτήτων, όπως αποδεικνύεται από τις περιπτώσεις της HSBC Ελλάδας και της πρώην Παγκρήτιας Τράπεζας».

Σε ότι αφορά την επιλογή της CrediaBank ως προτιμητέου επενδυτή η κα. Βρεττού σημείωσε μεταξύ άλλων ότι «δεν ήταν μια εύκολη διαδικασία και υπήρχε αρκετός ανταγωνισμός και δυσκολίες για να καταφέρουμε να ανακηρυχθούμε σε προτιμητέο επενδυτή. Αυτό που νομίζω ότι μας ξεχώρισε σε αυτήν τη διαδικασία είναι ότι εισήλθαμε αποφασισμένοι να κάνουμε μια δίκαιη συναλλαγή για όλα τα μέρη, απαντώντας άμεσα στους προβληματισμούς των βασικών εμπλεκομένων. Ειδικότερα, στα πλεονεκτήματα της πρότασής μας ήταν η προηγούμενη εμπειρία μας με την HSBC, όχι μόνο ως κατανόηση της κουλτούρας και των διαδικασιών, αλλά και στην ενσωμάτωση συστημάτων. Όμως και η HSBC θεωρώ νιώθει ασφάλεια στη συναλλαγή μαζί μας, καθώς τόσο εγώ όσο και αρκετά μέλη της διοικητικής μας ομάδας προερχόμαστε από μακρά εργασιακή εμπειρία στους κόλπους της και μπορούμε να διασφαλίσουμε μια ομαλή μετάβαση για το προσωπικό».

Για το μέλλον της HSBC Μάλτας η CEO της CrediaBank ξεκαθάρισε ότι « αναμένουμε να λάβουμε τον έλεγχο της τράπεζας κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Δεν συζητούμε για συγχώνευση, καθώς σκοπεύουμε να διατηρήσουμε την τράπεζα ως ανεξάρτητη θυγατρική, εισηγμένη στο τοπικό χρηματιστήριο της Μάλτας».