Eureporter: Από τις σημαντικότερες τραπεζικές συναλλαγές στη Νότια Ευρώπη η εξαγορά της Credia Bank

Η συμφωνία της Credia Bank για την απόκτηση του 70% της HSBC Malta έναντι 200 εκατ. ευρώ αποτελεί μια από τις σημαντικότερες τραπεζικές συναλλαγές στη Νότια Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, αναφέρει σε δημοσίευμα του το eureporter.co.

Η συμφωνία, η οποία υπογραμμίζει τη διαπραγματευτική ικανότητα της CEO της CrediaBank, Ελένης Βρεττού, και του βασικού μετόχου, Thrivest Holding, πραγματοποιείται με τιμή κάτω από το 0,5 φορές την ενσώματη λογιστική αξία της HSBC Μάλτας, παρουσιάζοντας σημαντικό discount σε σχέση με άλλους Ευρωπαίους ανταγωνιστές. Για την HSBC, η απόφαση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική αναδιοργάνωσης του βρετανικού κολοσσού, ο οποίος έχει μειώσει τη δραστηριότητά του σε περιφερειακές αγορές της ΕΕ και εστιάζει περισσότερο στην Ασία, την κύρια πηγή κερδοφορίας του.

Η συμφωνία απαιτεί την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, δεδομένης της συστημικής σημασίας της HSBC Μάλτας, η οποία με περίπου 8 δισ. ευρώ σε ενεργητικό και 6 δισ. ευρώ σε καταθέσεις κατέχει μερίδιο αγοράς 24%, καθιστώντας την τη δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα στη χώρα. Οι επόπτες της ΕΚΤ θα εξετάσουν αν η CrediaBank πληροί τις προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας και της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς της ΕΕ.

Για τη Μάλτα, η συμφωνία αποτελεί ώθηση για αύξηση του ανταγωνισμού σε έναν τραπεζικό τομέα που μέχρι πρότινος κυριαρχούσε από λίγες μεγάλες τράπεζες. Νέοι «παίκτες» έχουν ήδη εμφανιστεί στην αγορά, με την εξαγορά της τοπικής ψηφιακής τράπεζας MeDirect από την AnaCap, κάτι που υποδεικνύει αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον για τα τραπεζικά περιουσιακά στοιχεία της χώρας. Η είσοδος της CrediaBank ενισχύει αυτή την τάση, προσφέροντας περισσότερες επιλογές δανεισμού για νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η εξαγορά, εάν εγκριθεί, αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2026, με την CrediaBank να δεσμεύεται να διατηρήσει το προσωπικό και τα υποκαταστήματα της HSBC Μάλτας για τουλάχιστον δύο χρόνια. Η κίνηση αυτή αναδεικνύει τη δυναμική και τον επιχειρηματικό χαρακτήρα της CrediaBank, η οποία, μετά την επιτυχημένη ενσωμάτωση της HSBC Ελλάδας, φέρνει την ίδια ενέργεια στη Μάλτα, ενισχύοντας τις ψηφιακές υπηρεσίες και τα προϊόντα, προς όφελος των πελατών και των μετόχων μειοψηφίας.

Η διαχείριση της διαδικασίας από την κυβέρνηση της Μάλτας και τους ρυθμιστικούς φορείς ήταν ομαλή, με την CrediaBank να ενεργεί με διαφάνεια, απαντώντας σε ερωτήματα και διασφαλίζοντας την εμπιστοσύνη της αγοράς. Αν η συμφωνία εγκριθεί, αναμένεται να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα του τραπεζικού τομέα και να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για την οικονομία της Μάλτας.