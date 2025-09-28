Το κτίριο της Σκουφά 3: Από φούρνος το 1930, σημείο αιχμής του 5ου τραπεζικού πυλώνα

Στην καρδιά του Κολωνακίου, στην οδό Σκουφά 3, στέκει ένα κτίριο που κουβαλά σχεδόν έναν αιώνα αθηναϊκής ιστορίας. Χτισμένο το 1930, με το χαρακτηριστικό ημικυκλικό έρκερ και την ατμόσφαιρα των μεσοπολεμικών χρόνων, αποτέλεσε για δεκαετίες σημείο αναφοράς της γειτονιάς. Από φούρνος και εμπορικό κατάστημα, σε καφενείο και δημοσιογραφικό στέκι, από εστιατόριο και χώρο κατοικίας σε κατάστημα Public, και σήμερα, ύστερα από προσεκτική ανακατασκευή, το κτίριο εγκαινιάστηκε ως το πρώτο κατάστημα της CrediaBank, του νέου τραπεζικού οργανισμού που γεννήθηκε από τη συγχώνευση της Attica Bank με την Παγκρήτια.



Ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος, που έχει καταγράψει την ιστορία του κτιρίου στην Καθημερινή μέσα από τις αφηγήσεις του Γιώργου Παπαναστασίου, μας θυμίζει τις αφετηρίες του: ο Μιχάλης Τζανετόπουλος, αρτοποιός από τη Σύμη και έμπορος κάρβουνου, αποφάσισε να χτίσει σε ένα κενό οικόπεδο το νέο του σπίτι και επαγγελματική στέγη, σε μια Αθήνα που άλλαζε πρόσωπο. Το Κολωνάκι τότε αναπτυσσόταν ως οργανωμένη γειτονιά, και το αρτοποιείο Τζανετόπουλου-Κατσέλη έδωσε ζωή σε ένα κτίριο που έμελλε να ακολουθήσει όλες τις μεταμορφώσεις της πόλης.



Στα χρόνια που ακολούθησαν, όπως αναφέρεται στην διήγηση, το κτίριο φιλοξένησε ποικίλες χρήσεις. Φούρνος, γραφείο, εμπόριο επίπλων, κατοικία στον τελευταίο όροφο για τους ιδιοκτήτες. Στο υπόγειο λειτούργησε αργότερα το εστιατόριο La Minute, ένα από τα δημοσιογραφικά στέκια της δεκαετίας του '80 και του '90, πριν αλλάξει ξανά χαρακτήρα. Μέχρι πριν λίγα χρόνια, το κτίριο ήταν κλειστό, ώσπου η αλυσίδα Public το ανέδειξε σε έναν ατμοσφαιρικό χώρο βιβλίου και τεχνολογίας, κρατώντας τα αρ ντεκό κάγκελα και τις λεπτομέρειες του παρελθόντος.



Η ανακατασκευή του τότε, όπως σημειώνει ο Παπαναστασίου, διατήρησε όσα στοιχεία είχαν ενδιαφέρον. Τα σιδερένια κιγκλιδώματα, τις γωνίες με την ιδιαίτερη γεωμετρία, τον χαρακτήρα του μεσοπολέμου. Το Public του Κολωνακίου για οργανωτικούς λόγους έκλεισε και το κτήριο μετά λίγα χρόνια ανάπαυλας βρήκε το καινόυργιο του ένοικο.



Έτσι, σήμερα, το κτίριο καλείται να στεγάσει ένα εντελώς νέο κεφάλαιο: το πρώτο κατάστημα της Credia Bank, πρώην Attica Bank που φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αιχμής στο νέο τραπεζικό τοπίο.

Η γέννηση της Credia Bank

Η Credia Bank είναι ο πέμπτος τραπεζικός πόλος στην Ελλάδα, προερχόμενος από τη συγχώνευση της Attica Bank και της Παγκρήτιας. Με 65 καταστήματα και 5 επιχειρηματικά κέντρα σε όλη τη χώρα, εξυπηρετεί περίπου 300.000 ιδιώτες και επιχειρήσεις, προσφέροντας ευρύ χαρτοφυλάκιο προϊόντων: καταθέσεις, δάνεια, επενδυτικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες, αμοιβαία κεφάλαια και χρηματιστηριακές συναλλαγές. Η νέα τράπεζα λειτουργεί υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος, εφαρμόζοντας αυστηρά το εθνικό και ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο, και φιλοδοξεί να διαφοροποιηθεί στην εξυπηρέτηση: με ταμεία ανοιχτά όλη την ημέρα, χωρίς περιορισμούς ραντεβού, και με υπηρεσίες όπως το YourAttica, που ενσωματώνουν το ψηφιακό και το φυσικό κανάλι.



Την περασμένη Πέμπτη το απόγευμα στο Κολωνάκι βρέθηκε στο επίκεντρο της επικαιρότητας, καθώς έγιναν τα εγκαίνια του πρώτου καταστήματος της CrediaBank. Το παρών έδωσαν κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, καθώς και εκπρόσωποι της οικονομικής ζωής του τόπου. Ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ο υπουργός Υγείας 'Αδωνις Γεωργιάδης, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, η acting γενική διευθύντρια της ΕΕΤ, ο Πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ Κων. Μακέδος, μεταξύ άλλων.



Η διευθύνουσα σύμβουλος της CrediaBank, Ελένη Βρεττού, επισήμανε ότι η CrediaBank βρίσκεται σε μια νέα εκκίνηση. Επαναπροσδιορίζουμε τη σχέση τράπεζας-πελάτη, επιστρέφοντας στη βασική παράμετρο: την ανθρώπινη επαφή, την αμεσότητα, τη σχέση εμπιστοσύνης. Το νέο μας κατάστημα στη Σκουφά είναι η αρχή της νέας μας ιστορίας, όπου ο κάθε πελάτης είναι σημαντικός, είπε η κ.Βρέττου.

Το νέο concept καταστημάτων

Η Σκουφά 3 όπως επισημάνθηκε δεν φιλοξενεί απλώς ένα ακόμη τραπεζικό κατάστημα. Όπως αναφέρθηκε στους εκπρόσωπους του Τύπου, ο νέο κατάστημα της CrediaBank αλλάζει τον ίδιο τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την τραπεζική εξυπηρέτηση:



*Ταμείο-τραπέζι, όπου πελάτες και υπάλληλοι κάθονται γύρω από ένα κοινό τραπέζι, χωρίς το παραδοσιακό γκισέ.



*Ανοιχτοί χώροι, με έμφαση στη φιλικότητα και τη διαφάνεια.



*Συνδυασμός φυσικού και ψηφιακού καναλιού, με τον πελάτη να μπορεί να ξεκινά τη συναλλαγή του στο κινητό και να τη συνεχίζει στο κατάστημα, ή το αντίστροφο.



*Συμβουλευτικός ρόλος, καθώς το προσωπικό επικεντρώνεται στην καθοδήγηση και στις εξατομικευμένες λύσεις.



Η νέα αρχιτεκτονική του καταστήματος αποτυπώνει την προσπάθεια της CrediaBank να φέρει πιο κοντά τις δύο όψεις της τραπεζικής:την καινοτομία της τεχνολογίας και τη διαχρονική ανάγκη για ανθρώπινη σχέση.

Από το 1930 στο σήμερα

Η διαδρομή του κτιρίου της Σκουφά 3 είναι ένα μικρό πορτρέτο της ίδιας της Αθήνας. Από το αρτοποιείο του Τζανετόπουλου, όταν το Κολωνάκι αναπτυσσόταν ως νέα γειτονιά, στο καφενείο και στο La Minute, στέκια κοινωνικής και δημοσιογραφικής ζωής, στο Public, σύμβολο μιας καταναλωτικής και πολιτιστικής στροφής και σήμερα στην CrediaBank, κομμάτι της νέας εποχής της ελληνικής τραπεζικής. Ένα κτίριο που χτίστηκε από την ανάγκη ενός αρτοποιού να βρει σπίτι και δουλειά στην Αθήνα του 1930, μεταμορφώθηκε μέσα από τις δεκαετίες για να στεγάσει σήμερα ένα νέο τραπεζικό ξεκίνημα.



Τα εγκαίνια αποτέλεσαν την στιγμή που η ιστορία ενός κτιρίου σχεδόν εκατό ετών συναντήθηκε με την ιστορία μιας τράπεζας που επίσης έχει μακρά πορεία στο χρόνο. Καθώς ως Attica Bank ξεκίνησε τη διαδρομή της την πρώτη δεκαετία του Μεσοπολέμου, δύο χρόνια μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή. Ως Τράπεζα Αττικής είναι παιδί των μεγάλων ζυμώσεων που συντελέστηκαν σε πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο εκείνη την εποχή. Στα τέλη του 1924 ο Ανδρέας Σπυράκης, εμποροβιομήχανος με καταγωγή από την Κυνουρία, μαζί με μια μικρή ομάδα κεφαλαιούχων προχώρησε στο τολμηρό εγχείρημα ίδρυσης ενός νέου χρηματοπιστωτικού οργανισμού. Η σύσταση εγκρίθηκε τον Ιανουάριο του 1925 με προεδρικό διάταγμα, σηματοδοτώντας την απαρχή μιας πορείας που θα φτάσει έως σήμερα.



O πέμπτος τραπεζικός πόλος της χώρας, διάλεξε να ανοίξει το πρώτο της κατάστημα σε ένα κτίριο που έχει μάθει να μεταμορφώνεται, να προσαρμόζεται και να ξαναγεννιέται, όπως ακριβώς και το ίδιο το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα.

