Συναγερμός από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας: «Σε κρίσιμο σημείο η ασφάλεια των πτήσεων»

Τον κώδωνα του κινδύνου για την ασφάλεια των πτήσεων στον ελληνικό εναέριο χώρο κρούουν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας. Η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας (Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.), σε μια μακροσκελή ανακοίνωσή της στρέφεται κατά της ηγεσίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας καταγγέλλοντας, μεταξύ άλλων, επικίνδυνες αστοχίες που δυνητικά μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πτήσεων στον ελληνικό εναέριο χώρο.

O Flash επικοινώνησε με στελέχη της Ένωσης Ελεγκτών που επιβεβαίωσαν την ζοφερή εικόνα στο τεχνολογικό υλικό του κρίσιμου τομέα του ελέγχου της κυκλοφορίας πολιτικών αεροσκαφών στους ελληνικούς αιθέρες. Όπως είπαν ελεγκτές στο flash.gr εν μέσω της θερινής τουριστικής περιόδου με τις εμπορικές πτήσεις από και προς την Ελλάδα να καταρρίπτουν το ένα μετά το άλλο τα ρεκόρ ο τομέας της εναέριας κυκλοφορίας λειτουργούσε «στο κόκκινο» αντιμετωπίζοντας κρίσιμες αστοχίες στον τομέα της ασφάλειας, επικίνδυνες δυσλειτουργίες στην ομαλή λειτουργία των ραντάρ, χάος στις συχνότητες επικοινωνίας, αλλά και κρίσιμες αστοχίες ασφαλείας.

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας καταγγέλλουν επικίνδυνες παραλείψεις. Τον περασμένο Ιανουάριο είχαν προειδοποιήσει για τον απαρχαιωμένο εξοπλισμό και την υποστελέχωση που δεν μπορεί να αντέξει την αύξηση των πτήσεων στον ελληνικό εναέριο χώρο.

Η ανακοίνωση από την Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας

Κατάρρευση του συστήματος ραντάρ

Η πιο ανησυχητική καταγγελία των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας αφορά το Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος όπου από τα τρία ραντάρ που εξυπηρετούν την τερματική περιοχή Αθηνών, το ένα είναι μονίμως εκτός λειτουργίας εδώ και τρία χρόνια, ενώ πρόσφατα τέθηκε εκτός και δεύτερο λόγω βλάβης. Η ΥΠΑ κατηγορείται ότι γνώριζε το πρόβλημα για πάνω από έναν χρόνο, αλλά δεν προμήθευσε το απαραίτητο ανταλλακτικό.

Χάος στις συχνότητες επικοινωνίας

Οι ελεγκτές περιγράφουν την κατάσταση των συχνοτήτων ως «τη χειρότερη από ποτέ», με πολλές να είναι εκτός λειτουργίας καθημερινά και άλλες να παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα λήψης, παράσιτα και παρεμβολές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το κέντρο εκπομπής στα Ακαρνανικά όρη, όπου οι συχνότητες υπολειτουργούσαν για δύο εβδομάδες.

Εγκαταλελειμμένη περιφέρεια

Στη Ρόδο, σύμφωνα με την ανακοίνωση των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, το ραντάρ του Αττάβυρου έχει καταστραφεί από δολιοφθορά εδώ και χρόνια χωρίς αντικατάσταση, ενώ αυτό της Καρπάθου παρουσιάζει δυσλειτουργίες. Το αποτέλεσμα είναι έντονα προβλήματα στην παρακολούθηση των αεροσκαφών στο νοτιοανατολικό τμήμα του ελληνικού εναέριου χώρου.

Κρίσιμες αστοχίες ασφαλείας

Στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας δεν λειτουργεί το σύστημα προειδοποίησης παραβίασης διαχωρισμού αεροσκαφών, ενώ εκτός λειτουργίας παραμένει και το σύστημα ενόργανης προσέγγισης (ILS) του ανατολικού διαδρόμου εδώ και μήνες.

Η Ε.Ε.Ε.Κ.Ε. προειδοποιεί ότι η χώρα βρίσκεται «σε κρίσιμο σημείο για τον Έλεγχο Εναέριας Κυκλοφορίας» και καλεί την ηγεσία του υπουργείου Μεταφορών να αναλάβει τις ευθύνες της πριν να είναι αργά.