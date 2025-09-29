Ουρές στο «Ελευθέριος Βενιζέλος»: Καθυστερήσεις μέχρι και 1 ώρα - Ανυποχώρητοι οι ελεγκτές

Ταλαιπωρίας συνέχεια για τους επιβάτες στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» με τις καθυστερήσεις σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού να ξεπερνούν τη μία ώρα.



Καθυστερήσεις παρατηρούνται και στο αεροδρόμιο «Μακεδονία». Αιτία για το πρόβλημα είναι το γεγονός ότι οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας αποφάσισαν να επιστρέψουν σε αυτό που είχαν συμφωνήσει, δηλαδή στον έλεγχο 28 πτήσεων ανά ώρα και όχι 36 που είχαν καταλήξει να διαχειρίζονται, διαμαρτυρόμενοι για τον απαρχαιωμένο εξοπλισμό με τον οποίο δουλεύουν, την έλλειψη προσωπικού και τις διατάξεις του νέου νομοσχεδίου για την Πολιτική Αεροπορία που δίνει αυξημένες αρμοδιότητες στη διοίκησή της για προμήθειες και μετακινήσεις εργαζομένων.

Οι ελεγκτές φέρεται να αξιώνουν την παγίωση συγκεκριμένων μπόνους στις τακτικές απολαβές τους, την καταβολή των οποίων έχουν ήδη εξασφαλίσει μέχρι το 2027.

Μιλώντας στην ΕΡΤ ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας μίλησε για ένα σχέδιο δράσης, που ήδη υλοποιείται, και προβλέπει -μεταξύ άλλων- τη μετατροπή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. «Έτσι θα υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ευελιξία, μειώνονται οι δομές, άρα αποκτάει μια σύγχρονη διοίκηση» ανέφερε ο κ. Δήμας.



Σημείωσε μάλιστα ότι οι απολαβές των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας είναι ιδιαίτερα υψηλές για τα ελληνικά δεδομένα: «Ένας ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας με σημαντική εμπειρία μπορεί να παίρνει και πάνω από 120.000 ευρώ ετησίως (σ.σ. μεικτές αποδοχές). Είναι απολαβές που προφανώς φορολογούνται και που δικαιούνται σύμφωνα με τον κανονισμό, ωστόσο φαίνεται πως ζητούν και επιπλέον απολαβές».



Από τις 26 Σεπτεμβρίου υπήρξε ανακοίνωση από τον αερολιμένα Ελ. Βενιζέλος: «Θα θέλαμε να ενημερώσουμε το επιβατικό κοινό ότι, από χθες 25/9/2025, ο Έλεγχος Εναέριας Κυκλοφορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) εφαρμόζει περιορισμούς χωρητικότητας στη διαχείριση του ευρύτερου εναέριου χώρου που εξυπηρετεί το αεροδρόμιο της Αθήνας.