Πανικός σε πτήση της Ryanair: Επιβάτης άρχισε να τρώει... το διαβατήριό του

Πανικός προκλήθηκε σε πτήση της Ryanair όταν ένας από τους επιβάτες ξεκίνησε να τρώει το διαβατήριό του, ενώ ένας άλλος προσπάθησε να πετάξει το δικό του στην τουαλέτα.

Το αεροσκάφος ξεκίνησε από το Μιλάνο με κατεύθυνση προς το Λονδίνο. Ωστόσο, στα πρώτα 20 λεπτά της πτήσης δύο άνδρες άρχισαν να συμπεριφέρονται «παράξενα», σύμφωνα με ανώνυμη πηγή που μίλησε στην εφημερίδα Daily Star.

Λίγο μετά την απενεργοποίηση της ένδειξης για τις ζώνες ασφαλείας, ένας από τους άνδρες, που καθόταν στο μπροστινό μέρος του αεροπλάνου, φέρεται να έσκισε σελίδες από το διαβατήριό του και να τις έφαγε, προκαλώντας πανικό στους επιβάτες. Εν τω μεταξύ, ένας άλλος άνδρας προσπάθησε να «ρίξει το διαβατήριό του στην τουαλέτα».

Εκτροπή της πτήσης προς το Παρίσι

«Το προσωπικό ειδοποιήθηκε και πήγε να δει τι συνέβαινε στο μπροστινό μέρος του αεροπλάνου», ανέφερε η πηγή στην εφημερίδα. «Ξαφνικά, η ατμόσφαιρα άλλαξε εντελώς – κανείς από τους επιβάτες δεν ήξερε τι συνέβαινε. Αυτοί οι άνθρωποι συμπεριφέρονταν παράξενα».

Σύμφωνα με πληροφορίες, μια αεροσυνοδός χτύπησε την πόρτα της τουαλέτας και προσπάθησε να πείσει τον άνδρα να σταματήσει να πετάει το σημαντικό ταξιδιωτικό έγγραφο στην τουαλέτα. Μια αεροσυνοδός έκανε μια «απότομη» ανακοίνωση σε όλο το αεροπλάνο μέσω του μεγαφώνου για το τι συνέβαινε, κάτι που προφανώς «τρομοκράτησε» τους επιβάτες.

A Ryanair flight from Milan to London made an emergency landing due to suspicious passengers who began panicking and trying to dispose of their passports. They ended up with both their meal tickets and a trip to jail. https://t.co/CdePlehWdt pic.twitter.com/UkTDhpRv6y — New York Post (@nypost) September 29, 2025

Τελικά, η πτήση εξετράπη προς το Παρίσι, κάτι που η πηγή χαρακτήρισε ως «τα πιο τρομακτικά 15 λεπτά της ζωής μου». Όταν το αεροπλάνο προσγειώθηκε, οι γαλλικές αρχές περίμεναν και σύμφωνα με πληροφορίες συνέλαβαν τους δύο άνδρες.

Το αεροπλάνο συνέχισε το ταξίδι του προς το Λονδίνο μετά από το περιστατικό που διήρκεσε δύο ώρες.