«Θα συντριβεί, με κυνηγούν συμμορίες»: Αεροπλάνο άλλαξε πορεία λόγω επιβάτη που βρισκόταν σε αμόκ

Ένα αεροπλάνο με προορισμό το Νιου Τζέρσεϊ αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία, όχι λόγω κακοκαιρίας ή τεχνικού προβλήματος, αλλά εξαιτίας ενός επιβάτη που βρισκόταν σε αμόκ και έσπερνε τον τρόμο με θεωρίες συνωμοσίας.

Η πτήση της Sun Country Airlines είχε απογειωθεί από τη Μινεάπολη με προορισμό το Νιούαρκ, όμως αναγκάστηκε να προσγειωθεί εκτάκτως στο Σικάγο, όταν ένας άντρας άρχισε να φωνάζει παράλογα πράγματα, δημιουργώντας ένταση μέσα στην καμπίνα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών, όλα ξεκίνησαν λίγο μετά την απογείωση, όταν ο συγκεκριμένος επιβάτης — φορώντας πάνω από 15 μάσκες προσώπου — άρχισε να λέει ότι δέχεται επίθεση από... συμμορίες ομοφυλόφιλων που του προκαλούν καρκίνο. Σε κάποιο σημείο ανέφερε και την φράση «Ο Τράμπ είναι εδώ».

Σύμφωνα με τον επιβάτη Seth Evans, που καθόταν κοντά στον άνδρα, ανάμεσα στα ξεσπάσματά του για δευτερόλεπτα καθόταν ήρεμος και έπαιζε στο κινητό του το παιχνίδι Candy Crush, σαν να μην συμβαίνει τίποτα.

Ωστόσο η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο όταν φώναξε ότι το αεροπλάνο πρόκειται να συντριβεί — κι εκεί ήταν που το πλήρωμα αποφάσισε να ζητήσει άμεση προσγείωση στο πλησιέστερο αεροδρόμιο.

Σύμφωνα με την New York Post μόλις το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στο διεθνές αεροδρόμιο O'Hare του Σικάγο, η αστυνομία επιβιβάστηκε και συνέλαβε τον επιβάτη χωρίς περαιτέρω επεισόδια.

Η Sun Country Airlines εξέδωσε ανακοίνωση, τονίζοντας ότι «η πτήση προσγειώθηκε χωρίς άλλο πρόβλημα και ο εν λόγω επιβάτης παραδόθηκε στις αρχές και απομακρύνθηκε από το αεροσκάφος. Ευχαριστούμε τους επιβάτες για την υπομονή τους κατά τη διάρκεια της αναστάτωσης».