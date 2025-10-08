Τατόι: Οι πρώτες εικόνες από το σημείο της πτώσης του αεροπλάνου της Πολεμικής Αεροπορίας

Συναγερμός σήμανε λίγο πριν τις 12:00 το μεσημέρι της Τετάρτης (8/10) στο Τατόι όταν ένα διθέσιο εκπαιδευτικό αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας έπεσε κατά τη διάρκεια της απογείωσης.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, το αεροσκάφος, τύπου P2002-JF, παρουσίασε τεχνική βλάβη στον μπροστινό τροχό, με αποτέλεσμα να βγει εκτός του διαδρόμου στην Αεροπορική Βάση Δεκελείας.

Το flash.gr εξασφάλισε φωτογραφίες και βίντεο από το σημείο που έγινε το αεροπορικό ατύχημα με το αεροπλάνο της Πολεμικής Αεροπορίας να έχει ουσιαστικά κοπεί στα δύο:

Πλάνα από το σημείο που έπεσε το εκπαιδευτικό αεροσκάφος στο Τατόι pic.twitter.com/CT2aPeGh5k — Flash.gr (@flashgrofficial) October 8, 2025

Φωτ.: flash.gr

Στο αεροπλάνο επέβαιναν δύο άτομα, τα οποία, σύμφωνα με πληροφορίες από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, έχουν μεταφερθεί στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας. Οι δύο χειριστές, οι οποίοι είναι αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας, έχουν τις αισθήσεις τους και υποβάλλονται σε εξετάσεις στο νοσοκομείο. Κρίσιμη θεωρείται η κατάσταση του ενός πιλότου.

Η Πολεμική Αεροπορία έχει αναλάβει τις έρευνες για το ατύχημα.