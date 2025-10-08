Συναγερμός στο Τατόι: Έπεσε εκπαιδευτικό αεροπλάνο - Τραυματίες οι δύο πιλότοι

Σοβαρό αεροπορικό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (8/10) στο Τατόι καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, έπεσε ένα διθέσιο εκπαιδευτικό αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, το αεροσκάφος, τύπου P2002-JF, παρουσίασε τεχνική βλάβη στον μπροστινό τροχό κατά την απογείωση, με αποτέλεσμα να βγει εκτός του διαδρόμου στην Αεροπορική Βάση Δεκελείας.

Στο αεροπλάνο επέβαιναν δύο άτομα, τα οποία, σύμφωνα με πληροφορίες από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, έχουν μεταφερθεί στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας. Οι δύο χειριστές, οι οποίοι είναι αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας, έχουν τις αισθήσεις τους και υποβάλλονται σε εξετάσεις στο νοσοκομείο. Κρίσιμη θεωρείται η κατάσταση του ενός πιλότου.

Η Πολεμική Αεροπορία έχει αναλάβει τις έρευνες για το ατύχημα.

Δείτε πλάνα από το σημείο που έπεσε το εκπαιδευτικό αεροσκάφος:

Πλάνα από το σημείο που έπεσε το εκπαιδευτικό αεροσκάφος στο Τατόι pic.twitter.com/CT2aPeGh5k — Flash.gr (@flashgrofficial) October 8, 2025

Τι είδους αεροπλάνο είναι αυτό που κατέπεσε στο Τατόι

Όπως γράφει στο flash.gr ο στρατιωτικός μας συντάκτης Δημήτρης Κρικέλλας, το αεροσκάφος P2002-JF είναι διθέσιο, μονοκινητήριο, ελικοφόρο, χαμηλοπτέρυγο και με σταθερό σύστημα προσγείωσης και χρησιμοποιείται για το στάδιο εκπαίδευσης επιλογής των νέων Ικάρων (IK I).

Είναι ιταλικής κατασκευής, από την εταιρεία Tecnam και πρωτοεισήλθε σε παραγωγή το 2002.

Η Πολεμική Αεροπορία, σε αντικατάσταση του Τ-41D, τον Οκτώβριο του 2018 προμηθεύτηκε το πρώτο αεροσκάφος P2002-JF και τον Ιούνιο του 2019 τα τελευταία τρία (3), από τα δώδεκα (12) συνολικά.

Ανήκουν στην 360 Μοίρα Εκπαίδευσης Αέρος, με έδρα την Αεροπορική Βάση Δεκελείας και χαρακτηριστικό κλήσης «Θαλής». Φέρουν βαφή αποτελούμενη από δύο φαιές (γκρι) αποχρώσεις, ενώ ο κώνος του έλικα, τα ακροπτερύγια και τμήμα του κάθετου ουραίου πηδαλίου είναι χρώματος ερυθρού.