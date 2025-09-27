Αναχαίτισε δύο τουρκικά drones στο νοτιοανατολικό Αιγαίο η Πολεμική Αεροπορία

Σε δύο παραβάσεις του FIR Αθηνών στο νοτιοανατολικό Αιγαίο προχώρησαν δύο τουρκικά Μη Επανδρωμένα Εναέρια Οχήματα τα οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, «επιτηρούσαν» τον στολίσκο που πλέει προς τη Γάζα.



Τα τουρκικά drone δεν ήταν οπλισμένα και άμεσα αναγνωρίστηκαν από ελληνικά μαχητικά F-16 επιφυλακής, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.



Πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για τα τουρκικά Μη Επανδρωμένα AKINCI και AKSUNGUR.

Οι δυνάμεις της Πολεμική Αεροπορία τα αναγνώρισαν και τα αναχαίτισαν κατά την διεθνή πρακτική.