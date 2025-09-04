Τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο: Τα επίσημα στοιχεία και η απάντηση του Πενταγώνου στην Άγκυρα

Η Άγκυρα έφτασε ξανά στο σημείο να κατηγορήσει την Αθήνα για «κλιμάκωση της έντασης στο πεδίο» μετά όμως από την αναχαίτιση δυο τουρκικών F16 τα οποία νωρίτερα είχαν παραβιάσει τον ελληνικό εναέριο χώρο.

Στις πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας απάντησε το Πεντάγωνο:

«Τα κρατικά αεροσκάφη πρέπει να υποβάλλουν σχέδια πτήσης πριν από την είσοδό τους στο ATHINAI FIR, σύμφωνα με τους κανόνες του International Civil Aviation Organization (ICAO). Εφόσον δεν έχουν υποβάλει, η ελληνική Πολεμική Αεροπορία οφείλει να προβεί σε διαδικασία αναγνώρισης αγνώστων εισερχομένων ιχνών στο ATHINAI FIR, για λόγους ασφάλειας της διεθνούς εναέριας κυκλοφορίας. Στοιχεία των παραβάσεων και παραβιάσεων είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ ανά ημέρα, ανά μήνα και ανά έτος».

Τι δείχνουν τα επίσημα στοιχεία - 152 παραβιάσεις από τον Ιανουάριο

Να σημειωθεί πως δεν είναι η πρώτη φορά που η Άγκυρα επικαλείται το ΝΑΤΟ, καθώς τα τελευταία χρόνια «χρησιμοποιεί» την Βορειοατλαντική Συμμαχία ως «πλατφόρμα » ώστε να προβάλει επί του πεδίου τους παράλογους ισχυρισμούς της στο Αιγαίο. Μεταξύ άλλων, το 2022 είχε κατηγορήσει την Αθήνα για υποτιθέμενη παρενόχληση τουρκικών μαχητικών που συμμετείχαν σε άσκηση της Συμμαχίας από τους ελληνικούς S-300, ενώ το 2024 η Τουρκία έθεσε εαυτόν εκτός της μεγαλύτερης άσκησης του NATO στην Ευρώπη, της «RAMSTEIN FLAG 24» που διεξήχθη στην Ελλάδα.

Ανεπιτυχώς είχε επιχειρήσει να προβάλει τον ελληνικό εναέριο χώρο για τον οποίο υπεύθυνο είναι το FIR Αθηνών ως νατοϊκό, υποβάλλοντας σχέδια πτήσης για τα μαχητικά αεροσκάφη της απευθείας στην Βορειοατλαντική Συμμαχία.



Στους προκλητικούς ισχυρισμούς της Τουρκίας απαντούν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τα επίσημα στοιχεία. Παρά το γεγονός πως ο ελληνοτουρκικός διάλογος έχει οδηγήσει σε «ήρεμα νερά» στο Αιγαίο, η Άγκυρα δεν έχει σταματήσει να προκαλεί. Συνολικά από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Αύγουστο του 2025, η τουρκική πολεμική αεροπορία με συνολικά 213 μαχητικά αεροσκάφη και drones έχει προχωρήσει σε 152 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου και 469 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας