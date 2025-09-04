Ζητά και τα... ρέστα η Άγκυρα: Η Ελλάδα αυξάνει την ένταση στο πεδίο, λέει το Υπουργείο Άμυνας

Για κλιμάκωση της έντασης στο πεδίο κατηγορούν την Αθήνα, πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας μετά την αναχαίτιση δύο τουρκικών F16, τα οποία παραβίασαν τον ελληνικό εναέριο χώρο.



Στις αρχές της εβδομάδας τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη F-16 παραβίασαν την γραμμή FIR Αθηνών, πραγματοποιώντας πτήση μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου χωρίς να υποβάλουν σχέδιο πτήσης.

Πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, μετά την καθιερωμένη εβδομαδιαία ενημέρωση των συντακτών, αναφέρουν ότι η πτήση γινόταν στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, κατηγορώντας την Ελλάδα ότι αυξάνει την ένταση τόσο σε επίπεδο ρητορικής όσο και στο πεδίο.



Αναλυτικά οι πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας αναφέρουν.



«Στον διεθνή εναέριο χώρο του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, εδώ και χρόνια, στα αεροσκάφη που ανήκουν στη Διοίκηση των Ναυτικών Δυνάμεων πραγματοποιούν πτήσεις περιπολίας στο πλαίσιο της καταπολέμησης της παράνομης μετανάστευσης και της διαμόρφωσης της καθορισμένης εικόνας της θαλάσσης. Οι πτήσεις αυτές είναι εθνικές και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.



Την ημέρα του εν λόγω συμβάντος, όπως γίνεται πάντα, το τουρκικό αεροσκάφος θαλάσσιας περιπολίας τύπου P-72 διεξήγαγε την αποστολή του ως πτήση του ΝΑΤΟ (Associated Support), τόσο εν γνώσει των αρχών του ΝΑΤΟ όσο και της Ελλάδας.

Παρόλα αυτά, η Ελλάδα έδειξε την αντίδρασή της και αναχαίτισε/παρεμπόδισε το άοπλο αεροσκάφος μας με δύο οπλισμένα αεροσκάφη F-16 από την περιοχή Κρήτης/Καστελόριζου.

Ως επακόλουθο αυτής της αντίδρασης, παραβιάστηκε η ασφάλεια πτήσης του άοπλου αεροσκάφους θαλάσσιας περιπολίας μας και το αεροσκάφος μας τέθηκε σε επικίνδυνη κατάσταση, καθώς παρενοχλήθηκε.

Απέναντι σε αυτή την κατάσταση, τα αεροσκάφη Άμεσης Αντίδρασης της Διοίκησης των Αεροπορικών Δυνάμεων, διατηρώντας την ισορροπημένη στάση μας, εξασφάλισαν την απαραίτητη απόσταση μεταξύ των αεροσκαφών, προκειμένου να αποφευχθούν ανεπιθύμητα γεγονότα.

«Παράδειγμα των βημάτων που αυξάνουν την ένταση»

Οι αρχές του ΝΑΤΟ ενημερώθηκαν μετά το περιστατικό μέσω των διαδικασιών υποβολής αναφορών του ΝΑΤΟ. Αυτό το περιστατικό αποτελεί ένα νέο παράδειγμα των πρόσφατων βημάτων/ενεργειών της Ελλάδας που αυξάνουν την ένταση, τόσο σε επίπεδο ρητορικής όσο και στο πεδίο, και εκτιμάται πως είναι αντίθετο με το γράμμα και το πνεύμα της Διακήρυξης των Αθηνών του 2023 που υπογράφηκε μεταξύ των δύο χωρών.

Ως Τουρκία, θα συνεχίσουμε να είμαστε υπέρ της συμφιλίωσης/συμβιβασμού (compromise) και θα διατηρήσουμε την εποικοδομητική μας προσέγγιση.

Ο σκοπός μας είναι να διαφυλαχθεί η θετική ατμόσφαιρα στην περιοχή μας και θέλουμε να τονίσουμε ότι θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας προς αυτή την κατεύθυνση».