Τατόι: Τα σενάρια για το ατύχημα με το εκπαιδευτικό αεροπλάνο - Τι ερευνά η Πολεμική Αεροπορία

Προβληματισμό έχει προκαλέσει στην Πολεμική Αεροπορία η πτώση του εκπαιδευτικού αεροσκάφους στην αεροπορική βάση της Δεκέλειας στο Τατόι την Τετάρτη 08/10.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, λίγο πριν τις 11 το πρωί της Τετάρτης 08/10, το διθέσιο αεροσκάφος πετούσε πάνω από την πίστα του Τατοΐου όταν, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία άρχισε να χάνει ύψος. Αποτέλεσμα ήταν να πέσει και να προσκρούσει μέσα χωράφι 150 μέτρα από τον τροχόδρομο.

Αμέσως στο σημείο έσπευσαν ιπτάμενοι και μηχανικοί που ήταν αυτόπτες μάρτυρες του ατυχήματος για να απεγκλωβίσουν τα μέλη του πληρώματος που έφεραν σοβαρά τραύματα. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή τους στο στο 251 Γενικό νοσοκομείο της Αεροπορίας.

Σημειώνεται ότι το εν λόγω αεροσκάφος συμμετείχε σε προγραμματισμένη άσκηση για τους εκπαιδευτές της Σχολής Ικάρων.

Τα επικρατέστερα σενάρια του ατυχήματος

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το εκπαιδευτικό αεροσκάφος που συνετρίβη, ήταν στον αέρα έξι χρόνια.

Η Πολεμική Αεροπορία που έχει αναλάβει τις έρευνες για το ατύχημα, αναζητά τα αίτια που προκάλεσαν την πτώση του εκπαιδευτικού αεροσκάφους.

Δύο είναι τα πιθανά σενάρια:

Το πρώτο είναι να έκανε «κράτηση» ο κινητήρας, δηλαδή να υπήρξε ξαφνική βλάβη που προκάλεσε την άμεση απώλεια ύψους

Και το δεύτερο είναι οι δύο πιλότοι να έκαναν άσκηση απώλειας κινητήρα και κατά την διάρκεια της προσπάθειας να τεθεί ξανά σε λειτουργία, αυτό να μην κατέστη εφικτό.

Η ανακοίνωση του ΓΕΑ

«Την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 10:52, αεροσκάφος P2002-JF Tecnam της 360 Μοίρας Εκπαίδευσης Αέρος από την Σχολή Ικάρων, που συμμετείχε σε πτήση συντήρησης, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης άσκησης στον κύκλο του αεροδρομίου Τατοΐου, προσέκρουσε στο έδαφος, εκτός του διαδρόμου προσγείωσης.

Το πλήρωμα του αεροσκάφους, διακομίσθηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου υποβάλλεται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται».