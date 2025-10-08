Τατόι: Η επίσημη ανακοίνωση για την πρόσκρουση του αεροσκάφους στο έδαφος - «Διερευνώνται τα αίτια»

Ανακοίνωση σχετικά με το περιστατικό που σημειώθηκε στο Τατόι με ένα διθέσιο εκπαιδευτικό αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας, εξέδωσε το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας.

Ειδικότερα επισημαίνει ότι το αεροσκάφος συμμετείχε σε πτήση συντήρησης και κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης άσκησης στον κύκλο του αεροδρομίου Τατοΐου προσέκρουσε στο έδαφος, εκτός του διαδρόμου προσγείωσης.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 11 το πρωί της Τετάρτης (8/10), και το πλήρωμα διακομίσθηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, με τους πιλότους να υποβάλλονται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Τέλος, το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας σημειώνει ότι διερευνά τα αίτια του συμβάντος.

Η ανακοίνωση του ΓΕΑ

«Την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 10:52, αεροσκάφος P2002-JF Tecnam της 360 Μοίρας Εκπαίδευσης Αέρος από την Σχολή Ικάρων, που συμμετείχε σε πτήση συντήρησης, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης άσκησης στον κύκλο του αεροδρομίου Τατοΐου, προσέκρουσε στο έδαφος, εκτός του διαδρόμου προσγείωσης.

Το πλήρωμα του αεροσκάφους, διακομίσθηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου υποβάλλεται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται».

Οι πρώτες εικόνες από το σημείο

Το flash.gr εξασφάλισε φωτογραφίες και βίντεο από το σημείο που έγινε το αεροπορικό ατύχημα με το αεροπλάνο της Πολεμικής Αεροπορίας να έχει ουσιαστικά κοπεί στα δύο:

Πλάνα από το σημείο που έπεσε το εκπαιδευτικό αεροσκάφος στο Τατόι pic.twitter.com/CT2aPeGh5k — Flash.gr (@flashgrofficial) October 8, 2025

