Συγκινητική στιγμή σε πτήση της Austrian - Δείτε το βίντεο με την ελληνική «καντάδα» στον πιλότο

Μια ιδιαίτερα όμορφη όσο και συγκινητική στιγμή διαδραματίστηκε σε πτήση της Austrian Airlines από τις ΗΠΑ για τη Βιέννη.

Πέντε Έλληνες μουσικοί έκαναν «δώρο» στον κυβερνήτη μια υπέροχη «καντάδα» τραγουδώντας του το παραδοσιακό νησιώτικο «ντάρι-ντάρι», παρουσία του πληρώματος του αεροσκάφους, με τον πιλότο όπως θα δείτε στο βίντεο να απολαμβάνει τη στιγμή.

Αυτή η αν μη τι άλλο πρωτότυπη κίνηση έγινε επειδή ο πολύπειρος πιλότος βγαίνει στη σύνταξη έπειτα από 34 χρόνια που βρισκόταν στους αιθέρες, διασχίζοντας τις ηπείρους.

Η ανάρτηση στο Instagram

Ο Δημήτρης Καραμάνης και οι μουσικοί φίλοι του θέλησαν να μοιραστούν αυτήν την καθ' όλα ευγενική χειρονομία τους με τους διαδικτυακούς τους φίλους, ανεβάζοντας βίντεο και λίγα αλλά μεστά λόγια στο Instagram.

«Ευγνώμονες που μοιραστήκαμε αυτή τη μοναδική στιγμή με έναν τόσο ευγενικό άνθρωπο!

Μετά από 34 χρόνια στους ουρανούς, είχαμε την τύχη να βρεθούμε στην τελευταία του πτήση πριν από τη συνταξιοδότησή του και να φέρουμε λίγη ελληνική ενέργεια στο αποχαιρετιστήριο πάρτι

Ευχαριστούμε, καπετάνιε και πλήρωμα!»