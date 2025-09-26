Ηράκλειο Αναγκαστική Προσγείωση Πτήση Local News

Αναγκαστική προσγείωση αεροπλάνου στο Ηράκλειο λόγω αδιαθεσίας επιβάτη - Στη ΜΕΘ o 48χρονος

Το αεροσκάφος εκτελούσε δρομολόγιο Αίγυπτος - Μάντσεστερ και βρισκόταν πάνω από την Κρήτη - Ο πιλότος επικοινώνησε με τον πύργο ελέγχου που του έδωσε το πράσινο φως να προσγειωθεί

Φωτο αρχείου: Unsplash/shaun-alam
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου στην Κρήτη πραγματοποίησε σήμερα, Παρασκευή (26/9) ένα αεροσκάφος που εκτελούσε δρομολόγιο Αίγυπτος – Μάντσεστερ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν σήμερα τα ξημερώματα όταν ένας Βρετανός επιβάτης που ταξίδευε μαζί με την σύζυγό του, ένιωσε ξαφνικά έντονη αδιαθεσία. Εκείνη τη στιγμή το αεροσκάφος βρισκόταν στον εναέριο χώρο της Κρήτης.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε αμέσως ο πιλότος, ο οποίος με τη σειρά του – αντιλαμβανόμενος ότι ο 48χρονος επιβάτης είχε ανάγκη επείγουσας φροντίδας – ζήτησε από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου Ηρακλείου να προχωρήσει σε αναγκαστική προσγείωση εξηγώντας τον λόγο.

Άμεσα του δόθηκε το πράσινο φως, ενώ παράλληλα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και ασθενοφόρο έσπευσε στο αεροδρόμιο.

Μόλις το αεροπλάνο προσγειώθηκε, οι διασώστες παρέλαβαν τον Βρετανό επιβάτη και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο όπου και εισήχθη στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας καθώς η κατάσταση της υγείας του κρίνεται κρίσιμη.

