Αναγκαστική προσγείωση αεροπλάνου στη Θεσσαλονίκη: Επιβάτης έριξε γροθιά σε συνεπιβάτη του

Χαμός στον αέρα και αναγκαστική προσγείωση στη Θεσσαλονίκη για ένα αεροσκάφος που εκτελούσε δρομολόγιο από το Μάντσεστερ της Αγγλίας προς την Αττάλεια της Τουρκίας.

Αιτία για την αναταραχή και την αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους στο διεθνές αεροδρόμιο Μακεδονία ήταν η επιθετική συμπεριφορά ενός 35χρονου επιβάτη.

Συγκεκριμένα, ο 35χρονος, υπήκοος Ηνωμένου Βασιλείου, επιτέθηκε -για άγνωστη αιτία- κατά συνεπιβάτη του (41 ετών), υπηκόου Τουρκίας, τον οποίο γρονθοκόπησε, διαταράσσοντας την ασφάλεια της πτήσης, οπότε ο πιλότος ζήτησε άδεια για να προσγειωθεί στο πλησιέστερο αεροδρόμιο- εν προκειμένω της Θεσσαλονίκης.

Ο παθών, αφού εξετάστηκε από γιατρό του αερολιμένα, συνέχισε κανονικά την πτήση, ενώ ο 35χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη παρέμβαση στη συγκοινωνία, απλή σωματική βλάβη, απείθεια και διασάλευση της τάξης, με την οποία οδηγείται στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.