Συναγερμός στην Κέρκυρα: Αεροπλάνο Boeing 737 σε αναγκαστική προσγείωση - Φλόγες από την τουρμπίνα

Σε αναγκαστική προσγείωση στην Πρέβεζα υποχρεώθηκε ένα αεροπλάνο νωρίτερα το απόγευμα της Πέμπτης (28/8).

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το corfutvnews.gr, κατά την απογείωση του αεροπλάνου από το αεροδρόμιο της Κέρκυρας, ακούστηκε θόρυβος και βγήκαν φλόγες από την δεξιά τουρμπίνα.

Το αεροπλάνο το οποίο είχε κατεύθυνση την Τσεχία και είναι της εταιρείας Smartwings 737 boeing, για αρκετή ώρα έκανε γύρους στη νότια Κέρκυρα έτσι ώστε να κάτσει το καύσιμο.

Τελικά μετά από λίγο αποφασίστηκε να μεταβεί στο αεροδρόμιο της Πρέβεζας.