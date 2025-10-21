Τρόμος στον αέρα: Boeing έκανε βουτιά 10.000 πόδια - Τραυματίστηκε πιλότος από ρωγμές στο παρμπρίζ

Αναγκαστική προσγείωση πραγματοποίησε μια πτήση Boeing 737 της αεροπορικής εταιρείας United Airlines, όταν το παρμπρίζ του αεροσκάφους ράγισε, έκανε βουτιά στον αέρα για περίπου 10.000 πόδια και τραυματίστηκε ένας από τους πιλότους, προκαλώντας στιγμές τρόμου σε όσους επέβαιναν.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα αναφέρει δημοσίευμα του ndtv.com, το περιστατικό συνέβη στις 16 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια της πτήσης UA1093 που εκτελούσε το δρομολόγιο Ντένβερ-Λος Άντζελες στις ΗΠΑ, η οποία μετέφερε 140 επιβάτες και πλήρωμα. Μάλιστα, η ζημία ανακαλύφθηκε τη στιγμή που το αεροπλάνο πετούσε στα 36.000 πόδια.

Όπως γίνεται γνωστό από αναφορές, το αεροσκάφος κατέβηκε στα 26.000 πόδια πριν προσγειωθεί με ασφάλεια στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Σολτ Λέικ Σίτι. Οι επιβάτες αργότερα επιβιβάστηκαν σε ένα άλλο αεροσκάφος, ένα Boeing 737 MAX 9 και έφτασαν στο Λος Άντζελες μετά από έξι ώρες καθυστέρηση.

Μυστήριο ο λόγος που ράγισε το παρμπρίζ

Οι ρωγμές στο παρμπρίζ, αν και σπάνιες, συμβαίνουν ωστόσ οι λεπτομέρειες γύρω από την αιτία και τους τραυματισμούς των πιλότων καθιστούν αυτή την περίπτωση ασυνήθιστη.

Εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας δείχνουν σημάδια καμένου στο ραγισμένο παρμπρίζ και μώλωπες στο χέρι ενός πιλότου. Αυτό σημαίνει ότι δεν ήταν μια συνηθισμένη δομική ρωγμή.

Το αεροσκάφος βρισκόταν περίπου 322 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Σολτ Λέικ Σίτι όταν το πλήρωμα εντόπισε τη ζημιά και αποφάσισε να αλλάξει κατεύθυνση. Οι πιλότοι ακολούθησαν γρήγορα τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης, κατεβαίνοντας και προσγειώνοντας με ασφάλεια.

Κάποιοι ειδικοί πιστεύουν ότι «διαστημικά σκουπίδια» ή ένας μικρός μετεωρίτης μπορεί να προκάλεσαν την πρόσκρουση, με βάση τα σημάδια καψίματος και το ασυνήθιστο μοτίβο ζημιάς στο παρμπρίζ. Συνήθως, τα παρμπρίζ των αεροσκαφών έχουν σχεδιαστεί για να αντέχουν σε χτυπήματα πουλιών και μεγάλες αλλαγές πίεσης, αλλά ένα αντικείμενο που ταξιδεύει με υψηλές ταχύτητες θα μπορούσε εύκολα να παραβιάσει το όριο.

Η United Airlines επιβεβαίωσε ότι κανένας επιβάτης δεν τραυματίστηκε και περιέγραψε την κατάσταση του πιλότου ως ελαφρύ τραυματισμό.