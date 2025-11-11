Τριπλασιάστηκε η ποινή για εκατομμυριούχο που απείλησε αεροσυνοδό με βιασμό - «Ξέρω πού μένεις»

Σάλο έχει προκαλέσει στο Ηνωμένο Βασίλειο η ειδεχθής επίθεση που έκανε ένας επιβάτης εναντίον μιας αεροσυνοδού κατά τη διάρκεια πτήσης της Virgin Atlantic.

Ο 38χρονος Σαλμάν Ιφτικχάρ Ιφτικχάρ ταξίδευε με την οικογένειά του σε πτήση από το Λονδίνο προς τη Λαχόρη του Πακιστάν στις 7 Φεβρουαρίου 2023 όταν άρχισε να απειλεί τη νεαρή Άντζι Γουόλς, μέλος του πληρώματος, ότι θα δεχόταν ομαδικό βιασμό και στη συνέχεια θα την σκότωνε στο ξενοδοχείο της.

Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, ο 38χρονος φέρεται να είναι καταναλώσει μεγάλη ποσότητας αλκοολούχου ποτού (σαμπάνιας) με την επίθεση να ξεκινά επειδή το πλήρωμα του ζήτησε να επιστρέψει στη θέση του.

Οι απειλές καταγράφηκαν σε βίντεο

Το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση τόσο στο πλήρωμα όσο και στους υπόλοιπους επιβάτες με έναν από αυτούς να τραβά βίντεο με την φραστική επίθεση κατά της νεαρής εργαζόμενης.

Αρχικά, ο Ιφτικχάρ κατηγόρησε την Γουόλς ότι είναι ρατσίστρια. «Με αποκάλεσες π**η μπροστά σε όλους» της φωνάζει.

Ο Εισαγγελέας δήλωσε στο δικαστήριο τον Αύγουστο «Κατά η διάρκεια του πρώτου γεύματος, ο Ιφτικχάρ εθεάθη να σερβίρει πάγο στον εαυτό του, να σκύβει πάνω από το μπαρ και να παίρνει πάγο με τα χέρια του. Όταν του είπαν να σταματήσει, ο κατηγορούμενος θύμωσε και άρχισε να βιντεοσκοπεί το πλήρωμα καμπίνας με το τηλέφωνό του, λέγοντάς τους: "Μην μου λέτε τι να κάνω, μ@@ες". Καθώς του ζήτησαν να επιστρέψει στη θέση του, είπε: "Μην μου λες τι να κάνω, ρατσιστή γα@@@η. Ξέρω από πού είσαι στο Κάρντιφ"».

Η κακοποίηση ήταν τόσο σοβαρή που το πλήρωμα καμπίνας ζήτησε την άμεση εκτροπή του αεροπλάνου προς την Τουρκία.

Η αλλαγή της ποινής

Ο 38χρονος Σαλμάν Ιφτικχάρ καταδικάστηκε σε φυλάκιση 15 μηνών. Ωστόσο, λόγω της «χλιαρής» καταδίκης που έλαβε ο κατηγορούμενος, ο Βρετανός υπουργός Εσωτερικών, Κρις Φιλπ, παρέπεμψε την υπόθεση στον Γενικό Εισαγγελέα ο οποίος εν τέλει τριπλασίασε την ποινή. Έτσι, ο Ιφτικχάρ, ο οποίος έχει δύο συζύγους, θα εκτίσει ποινή φυλάκισης τριών ετών χωρίς αναστολή.

Η Γενική Εισαγγελέας δήλωσε στα βρετανικά μέσα «Ο Σαλμάν Ιφτικχάρ απείλησε φρικτά με βιασμό και βία μία αεροσυνοδό που απλώς έκανε τη δουλειά της. Το ξέσπασμα μίσους και κακοποίησης που προκάλεσε, δημιούργησε αγωνία και οδύνη σε ολόκληρη την πτήση και όλες οι σκέψεις μας σήμερα πρέπει να είναι με το πλήρωμα καμπίνας και τους επιβάτες που υπέφεραν από την άθλια συμπεριφορά του Ιφτικχάρ».

«Ελπίζω ότι αυτό θα φέρει παρηγοριά και αίσθημα δικαιοσύνης σε όσους έχουν πληγεί και θα υπογραμμίσει ότι το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης μας λειτουργεί για τα θύματα και τα ευάλωτα άτομα» συνέχισε.