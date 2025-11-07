Επιβάτης στο αεροδρόμιο της Μελβούρνης έπιασε φωτιά επειδή έσκασε το powerbank στην τσέπη του

Αναστάτωση προκλήθηκε σε αίθουσα αναμονής στο αεροδρόμιο της Μελβούρνης όταν ένας άνδρας έπιασε φωτιά καθώς το powerbank που είχε στην τσέπη του εξερράγη με αποτέλεσμα να υποστεί εγκαύματα στο πόδι και τα δάχτυλά του.

Ο άνδρας, ηλικίας περίπου 50 ετών, βρισκόταν στο bussiness lounge σαλόνι της Qantas το πρωί της Πέμπτης, όταν το υπερθερμασμένο power bank τυλίχτηκε στις φλόγες, γεμίζοντας τον χώρο με καπνό και αναγκάζοντας περίπου 150 άτομα να το εκκενώσουν.

Αμέσως το προσωπικό έσπευσε να βοηθήσει τον τραυματισμένο άνδρα ενώ τραυματιοφορείς τον μετέφεραν στο νοσοκομείο προκειμένου να λάβει ιατρική φροντίδα.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που βρίσκονταν στο σημείο και μίλησαν στην τοπική εφημερίδα The Age, το οξύ που βρισκόταν στη μπαταρία λιθίου που υπερθρμάνθηκε και τελικά εξερράγη είχε πεταχτεί παντού. Ένας εκπρόσωπος της Qantas δήλωσε ότι το lounge καθαρίστηκε και άνοιξε ξανά δύο ώρες αργότερα.

Η Αυστραλή παραγωγός ταινιών Leanne Tonkes βρισκόταν στο σαλόνι το πρωί της Πέμπτης όταν άκουσε την αναταραχή. Δημοσίευσε μια φωτογραφία του καμένου power bank λίγο μετά την έκρηξή του στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Στη λεζάντα ευχήθηκε γρήγορα περαστικά στον άτυχο 50χρονο. «Ελπίζω ο άντρας που έπιασε φωτιά κρατώντας την να είναι καλά. Γρήγορη σκέψη από τον άνθρωπο που έσπευσε να βοηθήσει και από το προσωπικό που τον έβαλε στο ντους και όλους τους άλλους έξω από το σαλόνι».

Μέτρα για την προστασία των επιβατών

Πάντως, μετά από το σοβαρό περιστατικό, η αυστραλιανή αεροπορική εταιρεία Qantas επανεξετάζει την πολιτική της σχετικά με τους επιβάτες που μεταφέρουν οποιοδήποτε είδος μπαταριών λιθίου, συμπεριλαμβανομένων των φορητών power banks, και αναμένεται να παράσχει σύντομα μια ενημέρωση.

Πολλές αεροπορικές εταιρείες συμβουλεύουν πλέον τους επιβάτες που ταξιδεύουν με power bank να τα έχουν σε κοντινή απόσταση - είτε στην τσέπη του καθίσματός τους είτε σε μια τσάντα κάτω από το μπροστινό τους κάθισμα - και όχι στο χώρο αποσκευών πάνω από τα καθίσματα.

Τον Ιούλιο, ξέσπασε πυρκαγιά σε πτήση της Virgin Australia από το Σίδνεϊ στο Χόμπαρτ, με αποτέλεσμα να ευθύνεται ένα power bank σε ένα ντουλάπι οροφής.

