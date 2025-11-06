ΗΠΑ: Τέλος η δίωξη στην Boeing για τη συντριβή των 737 Max - Εξωδικαστική συμφωνία με την κυβέρνηση

Σε εξωδικαστικό συμβιβασμό προχωρά η Boeing με την αμερικανική δικαιοσύνη, καθώς ένας ομοσπονδιακός δικαστής στο Τέξας συμφώνησε να απορρίψει την κατηγορία σε βάρος της αεροπορικής εταιρείας, σε σχέση με δύο συντριβές αεροπλάνων της 737 Max jetliner που οδήγησαν στον θάνατο 346 άτομα.

Συγκεκριμένα, σε απόφαση που εκδόθηκε την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, ο περιφερειακός δικαστής των ΗΠΑ, Reed O’ Connor, ενέκρινε το αίτημα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης να απορρίψει την κατηγορία εναντίον της Boeing, ως μέρος συμφωνίας που απαιτεί από την αεροπορική εταιρεία να καταβάλει επιπλέον 1,1 δισεκατομμύριο δολάρια σε πρόστιμα και αποζημιώσεις για τις οικογένειες των θυμάτων των αεροπορικών δυστυχημάτων.

Σύμφωνα με το NBC News, η απόφαση ελήφθη μετά από μία φορτισμένη ακρόαση στις αρχές Σεπτεμβρίου, όταν συγγενείς ορισμένων από τα θύματα προέτρεψαν τον O’ Connor να απορρίψει την εξωδικαστική συμφωνία και αντ’ αυτού να διορίσει έναν ειδικό εισαγγελέα για να αναλάβει την υπόθεση.

Όλοι οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος των δύο αεροπλάνων έχασαν τη ζωή τους, όταν τα αεροπλάνα της Boeing έπεσαν στα ανοιχτά των ακτών της Ινδονησίας και στην Αιθιοπία σε διάστημα μικρότερο των πέντε μηνών, το 2018 και το 2019. Οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι η Boeing εξαπάτησε τις αμερικανικές ρυθμιστικές Αρχές σχετικά με ένα σύστημα ελέγχου πτήσης που αργότερα ενεπλάκη στις μοιραίες πτήσεις.

Η μακροχρόνια υπόθεση έχει περάσει από διάφορα στάδια, από τότε που το Υπουργείο Δικαιοσύνης απήγγειλε για πρώτη φορά κατηγορίες στην αμερικανική εταιρεία τον Ιανουάριο του 2021 για εξαπάτηση της κυβέρνησης των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης μιας αποτυχημένης συμφωνίας που θα απαιτούσε από την Boeing να δηλώσει ένοχη. Αυτή η συμφωνία ναυάγησε αφού ο O’ Connor δεν την ενέκρινε.

Οι αεροπορικές εταιρείες άρχισαν να πετούν το συγκεκριμένο μοντέλο αεροπλάνου το 2017. Μετά τη συντριβή στην Αιθιοπία, τα αεροπλάνα καθηλώθηκαν σε όλο τον κόσμο για 20 μήνες, ενώ η εταιρεία ανασχεδίασε το λογισμικό ελέγχου πτήσης.

Φωτό: IMAGO / ZUMA Press Wire

Το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης είχε δηλώσει ότι η συμφωνία στην οποία έφτασε με την Boeing, εξυπηρετούσε το δημόσιο συμφέρον πιο αποτελεσματικά από την παραπομπή της υπόθεσης σε δίκη και τον κίνδυνο μιας ετυμηγορίας ενόρκων που θα μπορούσε να γλιτώσει την εταιρεία από περαιτέρω τιμωρία.

«Να μην αγοράσει η Boeing την ελευθερία της»

Εν τω μεταξύ, περισσότεροι από δώδεκα συγγενείς μίλησαν στην ακρόαση της 3ης Σεπτεμβρίου, μερικοί από τους οποίους ταξίδεψαν στο Τέξας από την Ευρώπη και την Αφρική. Είναι μεταξύ των σχεδόν 100 οικογενειών που αντιτάχθηκαν στη συμφωνία.

«Μην επιτρέψετε στην Boeing να αγοράσει την ελευθερία της», δήλωσε η Catherine Berthet, μητέρα της Camille Geoffroy η οποία πέθανε στο αεροπορικό δυστύχημα στην Αιθιοπία. Η Berthet, η οποία ταξίδεψε από τη Γαλλία στην Αμερική, ζήτησε από τον δικαστή να παραπέμψει την υπόθεση σε δίκη.

Η υπόθεση, που διαρκεί χρόνια, επικεντρώνεται σε ένα σύστημα λογισμικού που ανέπτυξε η Boeing για το αεροπλάνο 737 Max.

Και στα δύο θανατηφόρα δυστυχήματα, το λογισμικό αυτό «έριχνε» επανειλημμένα τη μύτη του αεροπλάνου προς τα κάτω, με βάση ελαττωματικές μετρήσεις από έναν μόνο αισθητήρα. Οι πιλότοι που πετούσαν για την Lion Air και την Ethiopian Airlines δεν μπόρεσαν να ανακτήσουν τον έλεγχο. Μετά τη συντριβή στην Αιθιοπία, τα αεροπλάνα καθηλώθηκαν σε όλο τον κόσμο για 20 μήνες.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η Boeing δεν ενημέρωσε το βασικό προσωπικό της Ομοσπονδιακής Διοίκησης Αεροπορίας για τις αλλαγές που είχε κάνει στο λογισμικό, πριν οι ρυθμιστικές αρχές ορίσουν τις απαιτήσεις εκπαίδευσης πιλότων για το Max και πιστοποιήσουν ότι το αεροσκάφος θα ήταν κατάλληλο για πτήση.