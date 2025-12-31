Άλυτο το μυστήριο με την εξαφανισμένη πτήση MH370 - «Επιστρατεύονται» υποβρύχια ρομπότ στις έρευνες

Σχεδόν δώδεκα χρόνια μετά τη μυστηριώδη εξαφάνιση της πτήσης MH370 της Malaysia Airlines, οι έρευνες για τον εντοπισμό του Boeing 777 με τους 239 επιβαίνοντες ξεκίνησαν εκ νέου χθες, Τρίτη (30/12), στον νότιο Ινδικό Ωκεανό.

Η νέα προσπάθεια χαρακτηρίζεται πιο στοχευμένη και τεχνολογικά προηγμένη από κάθε προηγούμενη με την επιχείρηση να έχει αναλάβει η αμερικανοβρετανική εταιρεία θαλάσσιων ερευνών Ocean Infinity, η οποία θα αξιοποιήσει αυτόνομα υποβρύχια drones ικανά να καταδύονται σε βάθη έως και 6.000 μέτρων και να επιχειρούν για ημέρες στον βυθό.

Reuters

Τα ρομπότ διαθέτουν σόναρ υψηλής ανάλυσης, συστήματα απεικόνισης υπερήχων και μαγνητόμετρα, με στόχο την τρισδιάστατη χαρτογράφηση του βυθού και τον εντοπισμό πιθανών συντριμμιών.

Έρευνες που θα διαρκέσουν έως και 55 μέρες - Πού επικεντρώνονται

Οι έρευνες αναμένεται να διαρκέσουν έως και 55 ημέρες και θα επικεντρωθούν σε θαλάσσια περιοχή περίπου 15.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων, σημαντικά μικρότερη από εκείνες που είχαν ερευνηθεί στο παρελθόν, βάσει επικαιροποιημένων δορυφορικών δεδομένων και νέων αναλύσεων ειδικών.

Σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών της Μαλαισίας, η συμφωνία προβλέπει ότι «αν δεν υπάρξει εντοπισμός, δεν θα υπάρξει πληρωμή», ενώ σε περίπτωση εύρεσης του κουφαριού του αεροσκάφους, η Ocean Infinity θα λάβει αμοιβή ύψους 70 εκατ. δολαρίων.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Η πτήση MH370 εξαφανίστηκε στις 8 Μαρτίου 2014, λίγο μετά την απογείωσή της από την Κουάλα Λουμπούρ με προορισμό το Πεκίνο, αφήνοντας πίσω ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας. Παρά τις εκτεταμένες και δαπανηρές έρευνες των προηγούμενων ετών, μόνο λιγοστά θραύσματα του αεροσκάφους έχουν βρεθεί, χωρίς να εντοπιστούν ποτέ τα κύρια συντρίμμια ή λείψανα των θυμάτων.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν επιβάτες από 14 χώρες, με τους συγγενείς τους να συνεχίζουν έως σήμερα να ζητούν απαντήσεις και δικαίωση.