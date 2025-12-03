Αρχίζουν ξανά οι έρευνες για το μεγαλύτερο αεροπορικό μυστήριο: Πού είναι η πτήση MH370;

Η αναζήτηση των συντριμμιών της πτήσης MH370 της Malaysia Airlines θα ξαναρχίσει στις 30 Δεκεμβρίου, περισσότερο από μια δεκαετία μετά την εξαφάνιση του αεροσκάφους με 239 επιβάτες, σύμφωνα με το BBC, που επικαλείται τις μαλαισιανές Αρχές.



Η νέα αναζήτηση, η οποία θα διαρκέσει 55 ημέρες, είχε ξεκινήσει τον Μάρτιο, αλλά διακόπηκε λίγο μετά λόγω κακών καιρικών συνθηκών. «Η τελευταία εξέλιξη υπογραμμίζει τη δέσμευση της [Μαλαισίας] να προσφέρει μια κατάληξη στις οικογένειες που έχουν πληγεί από αυτή την τραγωδία», δήλωσε το υπουργείο Μεταφορών, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.



Η πτήση MH370, ένα Boeing 777, εξαφανίστηκε το 2014 ενώ ταξίδευε από την Κουάλα Λουμπούρ στο Πεκίνο και πυροδότησε την μεγαλύτερη έρευνα στην ιστορία της αεροπορίας.

Η εταιρεία εξερεύνησης Ocean Infinity ηγείται της τρέχουσας έρευνας με βάση μια συμφωνία «χωρίς εύρημα, χωρίς αμοιβή». Θα λάβει 70 εκατομμύρια δολάρια (56 εκατομμύρια λίρες) εάν βρεθούν τα συντρίμμια, δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών.



Προηγούμενες προσπάθειες περιλαμβάνουν μια πολυεθνική έρευνα με τη συμμετοχή 60 πλοίων και 50 αεροσκαφών από 26 χώρες, η οποία ολοκληρώθηκε το 2017 και μια προσπάθεια της Ocean Infinity το 2018, η οποία τερματίστηκε μετά από τρεις μήνες.

Η πτήση MH370 έχασε την επαφή με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας λιγότερο από μία ώρα μετά την απογείωση στις 8 Μαρτίου 2014 και το ραντάρ έδειξε ότι είχε παρεκκλίνει από την αρχική της πορεία πτήσης.

Το περιστατικό έχει δώσει αφορμή για μια σειρά από θεωρίες συνωμοσίας, συμπεριλαμβανομένων εικασιών ότι ο πιλότος είχε σκόπιμα καταρρίψει το αεροπλάνο ή ότι είχε καταληφθεί από αεροπειρατές.



Μια έρευνα το 2018 διαπίστωσε ότι τα χειριστήρια του αεροπλάνου πιθανότατα είχαν σκόπιμα παραποιηθεί για να το βγάλουν από την πορεία του, αλλά δεν κατέληξε σε συμπεράσματα σχετικά με τα αίτια.



Οι ερευνητές δήλωσαν τότε ότι «η απάντηση μπορεί να είναι οριστική μόνο αν βρεθούν τα συντρίμμια».