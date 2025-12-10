«Έπεσε από τον ουρανό»: Διθέσιο αεροπλάνο έπεσε πάνω σε διερχόμενο αυτοκίνητο - Εντυπωσιακό βίντεο

Ένα άτομο τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια ενός σοκαριστικής πτώσης αεροσκάφους που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 8 Δεκεμβρίου σε αυτοκινητόδρομο της Φλόριντα.

Συγκεκριμένα, ένα διθέσιο αεροσκάφος έπαθε μηχανική βλάβη και χρειάστηκε να κάνει αναγκαστική προσγείωση. Ωστόσο, έχασε απότομα ύψος με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε ένα διερχόμενο αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε μια 57χρονη. Ως εκ θαύματος, η οδηγός βγήκε από το αμάξι το οποίο είχε διαλυθεί με ελαφρά τραύματα, ενώ ο 27χρονος πιλότος του αεροπλάνου τύπου Beechcraft 55 και ο συνομίλικος συνεπιβάτης του δεν τραυματίστηκαν.

Βίντεο από τη σύγκρουση εξασφάλισε το αμερικανικό δίκτυο Fox News από την εσωτερική κάμερα ενός αυτοκινήτου που βρέθηκε μπροστά στο σοκαριστικό ατύχημα.

Στο σημείο έσπευσαν τόσο κλιμάκιο της αστυνομίας όσο και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Κομητείας Brevard διακόπτοντας προσωρινά την κίνηση σε τμήμα του αυτοκινητοδρόμου ώστε να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στα τρία άτομα.

«Μόλις είδαμε αυτό το αεροπλάνο να πέφτει από τον ουρανό», δήλωσε ένας αυτόπτης μάρτυρας στο Spectrum News 13. Από τη συντριβή, το πορτμπαγκάζ αλλά και η οροφή του αυτοκινήτου φαίνεται να έχουν διαλυθεί ενώ προκλήθηκαν ζημιές στη μύτη και τον τροχό του αεροσκάφους.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA) θα ηγηθεί της έρευνας για το δυστύχημα, ενώ η Αστυνομία θα διερευνήσει το τροχαίο ατύχημα, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα.

Μετά το περιστατικό, ένα τμήμα του αυτοκινητόδρομου κοντά στον δείκτη των 201 μιλίων έκλεισε για την κυκλοφορία, ενώ οι υπηρεσίες εκκένωσαν το σημείο και ξεκίνησαν την έρευνά τους. Ο δρόμος τελικά καθαρίστηκε με λίγες ώρες καθυστέρηση, περίπου στις 9 π.μ., σύμφωνα με το Fox 13 News.

